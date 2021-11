Covid oggi Italia, curva risale. Terza dose, superata quota 2 milioni

(ADNKRONOS). Crescono i contagi covid-19 in Italia, con i positivi che sfiorano ormai i 7mila. La situazione non è migliore nel resto d’Europa. Per non farsi travolgere da questo nuovo assalto del virus, si accelera sulla terza dose del vaccino in vista della campagna di immunizzazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, che potrebbe iniziare già a dicembre. L’obiettivo è cercare di frenare la corsa del coronavirus prima di Natale.

“In Italia i bimbi di età compresa fra 5 e 11 anni sono 3,6 milioni. Se si vaccinassero tutti in base ai dati scientifici disponibili si eviterebbero 51mila casi di coronavirus 1.450 ricoveri in reparti ospedalieri ordinari e 400 in terapia intensiva. Inoltre, si eviterebbero 12 decessi”, ha calcolato per l’Adnkronos Salute Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta. Il medico definisce la profilassi anti-Covid “una vaccinazione anti-Dad”, oltre che uno ‘scudo’ contro infezioni, ricoveri e morte. “Perché vaccinando l’intera popolazione fra 5-11 anni – prospetta ancora Farnetani – a scuola si eviterebbe la quarantena per 8.500 classi”, alle quali verrebbe appunto risparmiata la didattica a distanza.