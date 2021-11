Il Foggia torna alla vittoria, 3-0 d’autorità alla Paganese

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 07 novembre 2021. Nel giorno delle mille gare in panchina di mister Zeman, il Foggia nella tredicesima giornata del campionato di serie C, gir. C batte per 3-0 la Paganese dell’ex mister Grassadonia al termine di un match sempre in controllo e mai in discussione e regala al suo presidente 3 punti preziosi nel giorno del suo compleanno.

I rossoneri orfani di diversi titolari si schierano con Alastra tra i pali, consueta linea a 4 con Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Martino, mediana formata da Gallo, Maselli e Garofalo, con tridente affidato a Curcio- Ferrante- Tuzzo. Gli azzurrostellati rispondono con Baiocco in porta e le novità Sbampato e Cretella rispetto agli undici che hanno affrontato e battuto la V. Francavilla, sette giorni or sono. La prima chance è campana.

Traversone di Guadagni, palla che finisce sui piedi di Bianchi che prova il jolly al volo ma palla ciabattata clamorosamente. Per carburare il Foggia ha bisogno dei primi venti minuti di gioco, quando Sciacca trova Curcio con un bello spiovente. Il talentuoso fantasista foggiano tira al volo ma fuori bersaglio.

Pregevole trama tra Martino e Curcio sull’out di sinistra ma Bianchi si frappone sull’assist per Ferrante e sventa la minaccia. Al 29’ trema lo Zaccheria. Di Pasquale scivola e apre di fatto campo aperto per Iannone. L’attaccante ospite, anziché puntare a rete, cincischia e Tuzzo riesce a recuperare provvidenzialmente.

Al 34’ arriva il vantaggio del Foggia. Cross dalla destra di Garattoni per il n°9 rossonero, il centravanti argentino si aggiusta la sfera sul mancino e scaraventa un tiro velenoso che buca Baiocco. Al 44’ i rossoneri trovano il raddoppio. Fallo di mano di Sbampato su fendente al volo di Curcio, per il signor Frascaro di Firenze è calcio di rigore. Capitan Curcio si incarica della battuta, tiro non molto angolato che Baiocco intuisce ma non blocca e che si infila in rete per il 2-0 dei padroni di casa. Nel minuto di recupero assegnato non succede nulla e le compagini vanno al riposo sul punteggio di 2-0 per il Foggia.

La seconda frazione si apre con due sostituzioni tra i rossoneri. Dentro Girasole e Merkaj in luogo di Di Pasquale e Ferrante. Il leit motiv è lo stesso con i padroni di casa a tenere pallino del gioco e i ritmi di gara. Al 51’ Curcio pesca Tuzzo sul lato opposto, tacco per l’accorrente Garofalo che ci prova con una puntata, murata da Manarelli. Zanini potrebbe riaprire la contesa ma il suo tiro ad incrociare è fuori di poco. Al 61’ il Foggia chiude virtualmente il match. Merkaj fa da sponda per Tuzzo che combina con Gallo, l’esterno rossonero tira ma trova la respinta miracolosa di Baiocco che, però, non può nulla sul tap in di Curcio e la sua personale doppietta.

L’albanese Merkaj sfiora il poker al 65’ prima del tentativo di Guadagni, un minuto dopo, su cui si fa trovare pronto Alastra. Lo stesso calciatore ospite al 72’ è sfortunato e scheggia la traversa con uno spettacolare tiro ad effetto. Consueta girandola di cambi che non mutano l’indirizzo dell’incontro con i rossoneri che controllano e finiscono in avanti il match. Al 90′ Girasole cerca la soddisfazione personale su sviluppi di corner ma vanamente. Triplice fischio del direttore di gara dopo tre minuti di recupero e applausi dagli spalti.

Gli uomini di Zeman risalgono in classifica a quota 21 e accorciano a meno 6 il distacco dalla capolista Bari, sconfitta nell’anticipo di ieri a Castellamare di Stabia per 1-0 grazie ad un rigore di Eusepi.

