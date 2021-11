Manfredonia, derubata anziana: donna in stato di shock

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 07 novembre 2021. Una donna di Manfredonia è stata derubata prima nei pressi di una pescheria in via Scaloria.

Ad agire sarebbe stata una sola persona, “un ragazzo con una tuta ginnica”, che avrebbe rubato una borsa in stoffa all’anziana signora. All’interno della borsa c’erano documenti, cellulare e altro.

“Nel caso in cui il mal intenzionato avesse lasciato la borsa in ogni dove (magari dopo aver preso i soldi), chiunque riuscisse a trovarla è pregato di contattare la testata giornalistica StatoQuotidiano.it”.

Da raccolta dati, la donna era uscita appositamente per andare a votare e in seguito ai fatti è rimasta in stato di shock.

Indagini in corso degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia.