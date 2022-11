Consiglio su Foggia, maggioranza compatta con Capone

FOGGIA, 07/11/2022 – “Siamo con la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, fermamente convinti che, quando si tratta di temi particolarmente sentiti dai cittadini, non è il caso di perdersi in sterili e meramente estetiche liturgie di accreditamento al potere.

Diverso e doveroso, oltre che utile, è il coinvolgimento e il rispetto delle altre istituzioni che, nel caso specifico, quello del Consiglio monotematico sulla Provincia di Foggia, sono state interessate nella misura e nei termini che si conviene. Le esternazioni del collega Tutolo, dunque, non hanno ragione d’essere né alcun senso. La sicurezza dei cittadini, il benessere delle comunità territoriali sono un affare serio a cui dedicarsi con atti concreti e non infiammando polemiche inesistenti, come bene dice la Presidente Capone.

I consiglieri di maggioranza, compatti, si uniscono, dunque, alla Presidente dell’Assise regionale nella convinzione che, quando si tratta di affrontare emergenze e problemi con cui i cittadini e le comunità quotidianamente si confrontano, non solo non servono contrasti e distinguo politici, ma addirittura sono dannosi, giacché fanno perdere di vista i problemi e le loro risoluzioni.

Filippo Caracciolo – PD Giuseppe Tupputi – CON Emiliano Saverio Tammacco – Per la Puglia Pier Luigi Lopalco – Gruppo Misto.