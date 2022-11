Elicottero caduto, Francesco Ippolito: “Conosco mio padre e non credo all’errore umano”

FOGGIA, 07/11/2022 – Il day after di Francesco Ippolito è un giorno di incredulità e da petto in fuori. «Devo darmi coraggio», dice quasi a se stesso: ma poi irrompe in un pianto liberatorio. A 28 anni adesso è lui il capofamiglia, mamma Ermelinda è di là con il cuore gonfio come Achille, 26 anni, chiuso nel suo dolore. Francesco no, parla sin dal primo momento di questa tragedia: «Mi è sfuggito tra le mani e non sarà facile farsene una ragione».

Il capitano Luigi Ippolito, Gigi per gli amici, era un pilota esperto. A sessant’anni e dopo una carriera quasi tutta trascorsa ai comandi degli aerei e degli elicotteri di AliParma, era tornato a casa nel 2020 dove peraltro aveva cominciato a dare del “tu” alle nuvole. Ora faceva il responsabile della formazione degli equipaggi di Alidaunia. Personaggio schivo, molto riservato: gli sportivi e sostenitori del Foggia lo ricordano per essere stato il pilota del jet di Pasquale Casillo, il vulcanico ex presidente rossonero, negli anni d’oro di Zemanlandia. A vederli insieme (negli aeroporti), Casillo aveva sempre una battuta per tutti, Ippolito invece sempre taciturno e mai fuori posto. «Al Foggia papà era legato anche per ragioni familiari, Luigi Ippolito, suo nonno, fu presidente della squadra negli anni Trenta», ricorda Francesco.

Gigi era una pilota speciale nel panorama dell’aeronautica civile, passava indifferentemente dalla cloche di un Gulfstream ai comandi di un elicottero. Francesco fa una smorfia, riflette: «Non posso immaginare come sia andata, ma conoscendo mio padre, la sua preparazione e la sua serietà, non posso credere all’errore umano». (fonte: gazzettadelmezzogiorno)