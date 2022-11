Fernet-Branca: tutto ciò che c’è da sapere sull’amaro italiano che ha conquistato l’Argentina

Se è vero che il cibo è parte integrante della nostra storia e della nostra cultura, è altrettanto vero che bere un goccio d’amaro a fine pasto o con gli amici è diventata una tradizione vera e propria, un momento di relax e aggregazione.

Complice il nostro territorio, che offre materie prime d’eccezione, e la continua sperimentazione che consente ai prodotti di evolvere e combinarsi tra loro sino a dar vita a long drink e cocktails di successo, in Italia vengono prodotti dei distillati davvero eccezionali che riscuotono grande successo in tutto il mondo.

Ne è un esempio il Fernet-Branca, uno degli amari italiani più amati e conosciuti, che vanta la particolarità di aver raggiunto all’estero, in particolare in Argentina, numeri di consumo maggiori addirittura rispetto a quelli del paese di origine. La verità è che nel paese sudamericano si è sviluppato un vero e proprio culto per il Fernet che ha portato alla nascita non solo di locali dedicati, che dall’amaro delle distillerie Branca prendono anche il nome, ma anche di una fabbrica dedicata alla sua produzione, l’unica ufficiale oltre quella storica di Milano.

Le ragioni di questo successo sono da ricercarsi sicuramente nella forte migrazione italo-spagnola in Argentina che ha favorito uno scambio di culture e tradizioni: gli italiani portavano il Fernet-Branca in piccole boccette e lo utilizzavano per le sue proprietà digestive come medicinale. Ma non solo. La predilezione che gli argentini hanno per i sapori spiccatamente amari ha trovato ampia soddisfazione nel carattere forte e deciso dell’amaro italiano che si è diffuso nel paese senza alcun tipo di esitazione, anzi.

Dal consumo personale, alle esportazioni in quantitativi sempre più consistenti il passo fu breve e nei locali argentini è possibile ad oggi gustare il Fernet-Branca puro, on the rocks, o in diverse declinazioni, variandone dosaggio e mixaggio. Ma non solo: il matrimonio vincente con la Cola ha dato vita al Fernet & Cola, una bevanda gustosa e dissetante che in Sudamerica raggiunge numeri di consumo davvero elevati.

Ma qual è il segreto dell’amaro che ha conquistato l’Argentina e che, grazie al suo sapore deciso, si è diffuso in tutto il mondo?

In primo luogo, la sua ricetta, segreta e tramandata di generazione in generazione, composta da 27 erbe e radici provenienti da quattro continenti, tra cui lo zafferano, la mirra, il tiglio, la camomilla, la radice di genziana. Nulla si sa del dosaggio, poco della lavorazione a caldo e freddo dei diversi ingredienti che lo compongono.

Buona parte del successo e della diffusione del Fernet è inoltre legata alla capacità dell’azienda di creare una solida comunità, eventi e tradizioni, attorno al brand. Pensiamo solamente alle Fernet coins, monete simbolo dell’appartenenza alla famiglia Branca, vanto per chi le possiede, o ai Barback games, giochi evento per gli addetti ai lavori.

Non dimentichiamo, infine, il motto dell’azienda “Novare serbando” ovvero la capacità del Fernet-Branca di stare al passo coi tempi, evolversi e incontrare i gusti che mutano delle generazioni sperimentando nuovi gusti e sapori, senza tuttavia mai allontanarsi da quelle radici che ne hanno fatto la storia e costruito le basi di un lungo e duraturo successo.

