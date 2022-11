Manfredonia, in corso la rimozione del Titanic nel Fossato del Castello

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/11/2022 – “Non sono compatibili con il carattere storico-artistico e monumentale del Castello”. Questa la motivazione per la quale la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia ha ordinato all’Associazione “Io sono partita iva Manfredonia” “l’immediata rimozione dei suddetti manufatti dall’area monumentale”. “Considerato che agli atti di questo Ufficio non risulta trasmessa alcuna istanza relativamente

all’ installazione di luminarie natalizie nell’area in oggetto”, come riporta il documento con protocollo 4 novembre 2022 firmato dalla Sovrintendente Anita Guarnieri. L’operazione di rimozione è attualmente in corso. L e luminarie presenti nel Fossato del Castello dovrebbero essere spostate in altro luogo, al momento non indicato.