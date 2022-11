Manfredonia, misure urgenti per la riduzione del consumo energetico

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/11/2022 – Il Sindaco Gianni Rotice “V ista la crisi internazionale dei consumi legati all’incremento ingiustificato dei costi dell’energia che sta incidendo in maniera significativa su tutti i bilanci delle famiglie e delle attività produttive, insieme al bilancio dell’ente comunale; visti i recenti atti disposti dall’amministrazione attraverso il ricorso a fondi straordinari per contrastare l’aumento dei costi delle bollette energetiche;



Rilevato – che le situazioni citate costituiscono grave pericolo per gli equilibri del bilancio comunale, se non si decide ed attua una politica di urgente intervento sulla gestione del risparmio deiconsumi ed il corretto utilizzo degli impianti energetici comunali;

– che si rende indifferibile adottare urgenti misure di contenimento del consumo di energia

elettrica e del gas in tutti gli edifici comunali e loro pertinenze.



Considerato che le azioni volte al risparmio energetico ed al contenimento della spesa pubblica, devono contemperarsi con l’esigenza di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento degliuffici pubblici e l’erogazione dei servizi pubblici ed essenziali. Preso atto – che, come previsto dal Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale,

il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di

funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio, dunque sarà consentito dal 08 novembre al 7 aprile; – che gli edifici Comunali e gli Istituti scolastici di competenza, pertanto, dovranno rispettare quanto previsto dalle norme citate e dalle disposizioni emergenziali di livello locale.

Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:

1. 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli edifici comunali.

– l’accensione giornaliera di attivazione degli impianti venga compresa tra le ore 5:00 e le ore

23:00 di ciascun giorno;

– gli impianti di riscaldamento dei complessi sportivi vengano accesi esclusivamente nei giorni e nelle ore in cui sono previste le attività.



Per quanto riguarda la pubblica illuminazione:

1. di ridurre la fascia oraria di attivazione, prevedendo di ritardare l’accensione e di

anticiparne lo spegnimento riducendo (dal 100% al 70%) il flusso luminoso di circa 2

ore;

2. di disporre che l’accensione dell’illuminazione esterna degli edifici pubblici avvenga dal

tramonto alle ore 22,00;

3. specifica che non gravi sulle casse comunali la spesa per l’accensione delle luminarie,

come di altro impianto di arredo ornamentale in occasione delle feste od eventi di altra

natura.



ORDINA

Ai responsabili di settore di impartire idonee direttive ai dipendenti comunali, affinché tutti si attivino responsabilmente nell’applicare pedissequamente la Guida operativa per il risparmio ed efficienza energetica nella pubblica amministrazione.

a) l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per

il condizionamento estivo, laddove manca l’impianto di riscaldamento centralizzato;

b) di vietare l’utilizzo di stufe elettriche o termoconvettori;c) la riduzione delle ore di accensione delle lampade nei luoghi di lavoro, salve e motivate necessità o urgenze che devono essere comunicate ai responsabili di settore e da questi

autorizzate motivatamente.



INVITA

Tutta la popolazione, le imprese esercenti attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e ai gestori di ogni altra attività, per cui si rende necessario l’approvvigionamento energetico, da qualsiasi fonte, a diminuire i consumi, modificando le abitudini quotidiane, adottando autonomamente e nelle forme ritenute più opportune buone pratiche utili al risparmio energetico”.