Manfredonia. “Non sarebbe stato meglio spostare di qualche giorno la data di accensione delle luminarie?”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 07 novembre 2022. Torna dal 6 novembre al 6 gennaio 2023, per iniziativa dell’associazione “Io sono partita Iva”, “Luci nel Golfo”, manifestazione che ha riscontrato in passato un grande successo e che vedrà Manfredonia e in particolare il centro storico “illuminati di gioia e magia”.

L’omonima Associazione, alla quale va riconosciuta la lodevole iniziativa che, secondo le previsioni, dovrebbe portare in loco un milione di visitatori, a seguito della sciagura dell’elicottero dell’Alidaunia, nel quale hanno perso la vita sette persone, tra cui bambini, ha deciso di dedicare l’accensione delle luminarie 2022, alle vittime di questa tragedia.

La decisione ha suscitato, quasi all’unanimità, una valanga di commenti di sdegno e disapprovazione sui social. Il leitmotiv , comunemente condiviso, è che di fronte ad una sciagura così grave andava rimandata l’accensione delle luminarie, quanto meno di qualche giorno, per rispetto delle vittime di una tragedia che ha avuto una eco nazionale.

Il Sindaco della città di Apricena, ha ordinato le bandiere a mezz’asta ed il lutto cittadino, come segno di rispetto per una tragedia che ha colpito l’intero territorio della Capitanata per limitare i confini geografici dell’evento ma direi l’intera Italia.

Non sono rari i casi i cui, di fronte a tragedie di questo tipo, quali ad esempio naufragi nel Mediterraneo, alcuni Sindaci, abbiano proclamati lutti cittadini con divieto di qualsiasi manifestazione.

Il Sindaco di Manfredonia, nell’immediatezza del fatto ha espresso pubblicamente il cordoglio per le sette vittime della tragedia ma oltre al cordoglio, come scritto dai più, non era il caso di essere decisionisti, decidendo di spostare di qualche giorno la data di accensione delle luminarie?

La censura più ridondante è quella relativa all’assenza delle Istituzioni, soprattutto di fronte a decisioni, in questo caso, non di poco conto, che non dovevano essere assunte da chi, privatamente ha organizzato l’evento ma da chi rappresenta l’intera città ed il suo sentimento di pietas cristiana, in questo caso generalizzato, verso sette vite spezzate da una tragedia e da sempre segno della civiltà di un popolo o di una comunità. Quella civiltà che a detta di tanti è mancata ed ha segnato una pagina triste della nostra città dopo una tragedia e non solo che sarà ricordata a lungo.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 07 novembre 2022