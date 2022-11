Ragazza Down di 18 anni torna a vedere: intervento del dott. Fanelli di San Severo

FOGGIA, 07/11/2022 – Eccezionale Intervento Di Chirurgia Specialistica Oculistica eseguito a Roma dell’equipe del dott. Roberto Fanelli, con la Partecipazione e Supervisione del Prof. Augusto Pocobelli, Direttore Responsabile della Banca degli Occhi di Roma.

Ilaria si presentava affetta da una Tisi Bulbare per un occhio e da una Grave Degenerazione Corneale complicata da una Cataratta Totale Intumescente e Glaucoma per l’altro occhio. L’importanza di questo intervento è nella certezza che anche in condizioni così gravi il binomio Scienza e Tecnologia può fare tanto. Oltre alla Tecnica Chirurgica ed il tipo di patologia, la Grande difficoltà si è presentata nel reperire la Cornea Donatrice arrivata da Lucca.

Ilaria, supportata da genitori fantastici e tenaci, è un esempio di coraggio nella ricerca del recupero di ciò che la natura le ha tolto. “La storia di Ilaria – dice il dott. Fanelli – deve spronare ad una più massiccia e diffusa donazione degli organi che possono dare Luce e Speranza a chi soffre. Un “In Bocca al Lupo ” ad Ilaria con l’ augurio che il futuro le sia più sorridente”.