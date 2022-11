Tragedia dell’elicottero: “Avevo il biglietto ma ho preso il traghetto”

FOGGIA, 07/11/2022 – La “seconda vita” di Gabriele Fentini, ormeggiatore e consigliere comunale della Lega alle Isole Tremiti, è iniziata sabato 5 novembre: l’uomo, infatti, aveva acquistato un biglietto dell’elicottero A109E precipitato all’altezza di Castelpagano, ma all’ultimo momento ha deciso di prendere un traghetto e salpare verso il Molise: “Dovevo partire con l’elicottero, ma quando la mattina, verso le 7.30, ho saputo che sarebbe partita la nave – avendo io la famiglia a Termoli ed essendo per me più comodo – ho preso questa decisione”, ha raccontato a Foggia Today.

Quella di Fentini è stata una scelta radicalmente opposta rispetto a quella fatta dal medico del 118 di San Severo, Maurizio De Girolamo, che al termine del turno notturno di lavoro avrebbe optato per il viaggio in elicottero, verosimilmente per accorciare i tempi e raggiungere con più facilità San Severo passando da Foggia.