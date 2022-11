Trinitapoli: un convegno in ricordo dei fratelli Guido e Ottavio Di Fidio

Trinitapoli (BT), 7 Novembre 2022 – In ricordo dei fratelli Guido ed Ottavio Di Fidio artisti nazionali nativi di Trinitapoli, il Comitato Storia e Cultura con il Rotary Club Valle dell’Ofanto in collaborazione con l’Istituto Dell’Aquila Staffa ha organizzato un convegno l’undici ed il dodici di novembre dal titolo “ Omaggio ai Fratelli Guido e Ottavio Di Fidio” un progetto cultura e memoria per la solidarietà. Il Convegno ha avuto il patrocinio del Comune di Trinitapoli e la collaborazione del Museo Archeologico degli Ipogei. Guido di Fidio scrittore, pittore e incisore nasce a Trinitapoli il 17 luglio 1924, studia a Milano presso l’Accademia delle Belle Arti di Milano, si trasferisce nella città Lombarda dove, sotto la guida di Marino Marini, si diploma all’ Accademia di Brera, per poi, dopo alcune significative esperienze all’estero, approdare a Bergamo dove insegnerà discipline plastiche al Liceo Artistico di cui sarà anche Preside dal 1986 al 1990. Bergamo gli riconoscerà la sua attività attraverso il premio “Ulisse” che la Provincia gli ha recentemente assegnato. Muore a Bergamo nel 2016.Ottavio Di Fidio nasce a Trinitapoli il 4 ottobre 1930 , scomparso pochissimi anni fa nel 2020,scrittore e docente universitario, si laurea nel 1958 in Lingue Moderne presso l’Università la Sapienza di Roma, dopo l’esperienza in Irlanda ad insegnare presso l’Universita di Galway letteratura italiana torna in Italia insegnando letteratura inglese all’Università Cattolica di Brescia e Milano. Autore di saggi di anglistica ed italianistica e di letteratura comparata. Lo scrittore pugliese ha pubblicato diverse opere della traduzione come di saggio la tragedia di Shakspeare nei vari volumetti di poeti inglesi ed irlandesi.

Il programma della due giorni di convegno è cosi articolato : venerdi undici novembre ore 9,30 convegno sui Fratelli Guido e Ottavio Di Fidio presso la sala Arancio del Liceo Staffa dove interveranno Segio Albrizio Presidente Rotay Valle dell’Ofanto, ed il prof. Ruggiero Isernia dirigente ell’Istitutodell’Aquila-Staffa. Seguiranno le relazioni del Prof. Christian Loretti, docente di discipline plastiche e scultore, il prof. Benedetto Valenti docente di Storia dell’Arte ed infine la prof.ssa Maddalena Caressa docente di Lettere.

Per sabato dodici novembre il programma prevede l’inaugurazione della mostra delle opere dei fratelli Di Fidio presso il Museo Archeologico degli Ipogei. La giornata si conclude con la proiezione del docufilm dal titolo “Guido Di Fidio- La Vita e le Opere” presso il Salone della Parrocchia Immacolata dei Frati Cappuccini.<< con questo ricordo – ci dice il presidente del Comitato Storia e Cultura Rosario Manna-la Città di Trinitapoli si riappropria di due illustri cittadini emigrati e sconosciuti>>.

A cura di Michele Mininni