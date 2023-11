Corruzione per appalti nel Foggiano, interdizione per Elio Sannicandro

FOGGIA – Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e turbativa d’asta sugli appalti del dissesto idrogeologico gestiti dal commissario delegato. Sono le ipotesi di reato a carico di Elio Sannicandro, direttore generale dell’Asset (l’agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio) e uomo di fiducia del governatore Michele Emiliano, che questa mattina è stato raggiunto da un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici nell’ambito di una inchiesta della Procura di Bari.

L’inchiesta

Il fascicolo dei sostituti procuratori Claudio Pinto e Savina Toscani coinvolge una ventina di persone, tra le quali anche un dirigente del Coni finito ai domicilairi. L’inchiesta prende il via dal fascicolo, archiviato di recente, sugli appalti del dissesto idrogeologico e in particolare da una registrazione di un colloquio tra un tecnico e un imprenditore edile del Foggiano, dal quale emergerebbero presunti appalti truccati in cambio di mazzette.

Lo riporta bari.corriere.it