Foggia, auto contro un albero: gravissimo un 32enne ai Riuniti

FOGGIA – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Riuniti” di Foggia. Un 32enne di Campobasso che ieri sera si trovava in agro della località pugliese per motivi di lavoro, mentre era in viaggio, avrebbe improvvisamente perso il controllo della Renault.

L’auto è finita contro un albero: violentissimo l’impatto. Il 32enne ha riportato numerosi traumi, e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione al policlinico della Capitanata dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto carabinieri e polizia che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Mentre da ieri sera – lunedì 6 novembre – in ospedale si susseguono le visite di amici e familiari, sconvolti da quanto accaduto.

Lo riporta primonumero.it.