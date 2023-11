“Ho pagato 60mila euro per 3 gare, alla fine ne ho vinta solo una”. Arrestato imprenditore del Foggiano

FOGGIA – Il direttore di Asset Puglia (l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio), Elio Sannicandro, è stato interdetto dagli uffici pubblici. È indagato per corruzione in relazione al pagamento di una presunta tangente di 60mila euro quale corrispettivo per garantire l’aggiudicazione di un appalto integrato relativo la realizzazione di lavori in bacini idrografici.

L’inchiesta della procura di Bari ha portato nel complesso all’arresto di tre persone, sei sospensioni dall’esercizio di uffici pubblici e due divieti di contrattare con la Pubblica amministrazione.