In giro sdraiato sul divano sul tetto della Panda, video su TikTok

CATANIA – Una scena assurda quanto pericolosa quella vista nei giorni scorsi a Catania dove un automobilista ha trasportato un giovane sdraiato su un divano messo sul tetto di una vecchia Fiat Panda, andandosene in giro sulla circonvallazione del capoluogo etneo con grave rischio per sé e gli altri. La scena non poteva certo passare inosservata e così il video di un altro passante ha ripreso tutto finendo su TikTok dove ovviamente è diventato virale, arrivando fino all’attenzione della polizia.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia e dagli agenti del commissariato Borgo Ognina, il video è stato girato nel primo pomeriggio di venerdì scorso quando un 41enne, insieme ad un amico, ha ritirato un divano da una conoscente che voleva disfarsene. I due lo hanno caricato sul tetto della vecchia panda della moglie dell’uomo per portarselo a casa. A questo punto, però, l’insana idea del giovane di arrampicarsi sul tetto dell’auto, sdraiandosi sul divano e facendosi trasportare lungo la Circonvallazione della città.

La scena del giovane beatamente sdraiato sul divano sul tetto della vettura è stato immortalato in un video fatto col telefonino dal passeggero di un’altra auto in transito e pubblicato poi sabato sul noto social dei video. Il filmato ben presto è diventato virale, tra commenti scherzosi e preoccupati degli utenti, ed è finito anche all’attenzione della polizia.

Dopo una breve indagine, gli agenti hanno subito individuato la proprietaria della vettura, grazie alla targa, e scoperto che al volante vi era però il marito. L’uomo ha ammesso di aver messo il divano sul tetto ma si è giustificato con gli agenti dicendo di non essersi accorto che il giovane vi si era arrampicato sopra, circostanza ritenuta ovviamente inverosimile dai poliziotti.

Per lui comunque è scattata una multa di alcune centinaia di euro e la decurtazione di diversi punti dalla patente di guida per diverse violazioni di norme del Codice della Strada.

