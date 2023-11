Parentopoli all’UniFg: assunti il figlio e la nuora della prof

FOGGIA – Quando l’ex rettore dell’Università di Foggia, Giuliano Volpe, appena insediatosi (2008) introdusse tra i regolamenti dell’ateneo una norma che vietava «a parenti e affini dei docenti di beneficiare di eventuali assunzioni, stabilizzazioni o partecipazioni a bandi e gare di qualsiasi natura», per dare il buon esempio tra i primi sostenitori di quella norma etica si fece avanti la docente di «Metodi matematici» Lucia Maddalena (oggi direttrice del dipartimento di «Economia, management e territorio» ma soprattutto decana dell’ateneo foggiano, ovvero l’ordinario con maggiore anzianità di servizio).

A distanza di 15 anni da quello storico provvedimento, alcuni documenti ufficiali attesterebbero il possibile avvento di un’altra presunta parentopoli all’Università di Foggia. I sospetti sono alimentati dall’assunzione di Gabriele Berardi, figlio della professoressa Maddalena (recentemente stabilizzato grazie a uno dei primi provvedimenti del nuovo rettore, Lorenzo Lo Muzio, con funzioni di responsabile dell’unità di manutenzione), e di sua moglie Paola Catalano (che nell’ottobre 2022 fu ammessa a una borsa di ricerca in «Studio e implementazione di strategie innovative per l’internazionalizzazione» del valore di 15.000 euro, e nell’ottobre 2023 a un dottorato senza borsa in «Ambiente, sostenibilità, territori, innovazione e sicurezza»).

In quest’ultimo caso, a giudicare «idonea» la Catalano, è stata una commissione esaminatrice presieduta dal docente di «Metodi matematici» Luca Grilli, a sua volta divenuto ordinario lo scorso maggio mediante chiamata in servizio davanti a un’altra commissione presieduta proprio da Lucia Maddalena.

Lo riporta foggia.corriere.it.