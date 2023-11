San Severo, omicidio Buttacchio: chiesti 24 anni in primo grado

SAN SEVERO (FOGGIA) – Il processo per l’omicidio consumatosi a San Severo il 20 novembre 2021, nel cantiere edile in via Cannelonga, ai danni di Bonifazio Buttacchio, volge ora al termine: nell’udienza tenutasi lo scorso venerdì 3 novembre presso l’Aula d’Assise del Palazzo di Giustizia di Foggia, la PM dott.ssa Roberta Bray ha chiesto per l’unico imputato Vincenzo Gualano, costituitosi poco dopo il fatto, una pena di 24 anni per omicidio e per porto abusivo d’armi.

Alla base della vicenda che ha portato all’omicidio del Buttacchio ci sarebbe un debito che la vittima aveva contratto con il titolare al cantiere, da questo sarebbe scaturito il litigio fatale.

La sentenza sarà pronunciata a dicembre dal collegio giudicante dopo aver ascoltato l’avvocato dell’imputato, Gianluca Ursitti, e dopo aver dato spazio alle repliche della Procura.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.