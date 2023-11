Usura e calcioscommesse, indagati due ex del Foggia

FOGGIA – Ci sono anche il calciatore (ex serie C ed ora nei Dilettanti) Cristian Anelli e il dirigente sportivo Ninni Corda tra le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Brescia nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta usura ai danni di un 28enne bresciano, ex direttore sportivo di una formazione di calcio dilettantistico, che ha dato il via all’inchiesta della Procura di Brescia nella quale risultano coinvolti anche il bresciano Claudio Pilotelli, 56 anni, ex dirigente sportivo della serie Dilettanti, il genero Nicola Andreoli e l’imprenditore di origini albanesi Faton Buzhala. Per questi ultimi due, inizialmente finiti ai domiciliari, il gip ha disposto la misura dell’obbligo di firma.

Il nome di Anelli e e di Corda compare, invece, in un altro filone di indagine, appena avviata, e che coinvolge 11 persone. A fare i loro nomi sempre il 28enne ex direttore commerciale, affetto da ludopatia, ora irreperibile: gli indagati, secondo le dichiarazioni di chi li ha denunciati, sarebbero stati attivi in un canale Telegram di scommesse illegali sul calcio, il medesimo in cui sarebbe finito anche il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli.

L’ex dirigente bresciano che ha denunciato l’usura ha spiegato che si sarebbe rivolto ai due sportivi bresciani per avere quotazioni più alte sulle puntate. Ben presto, però, i debiti di gioco sarebbero diventati insostenibili, da qui la presunta richiesta di denaro ai tre indagati Pilotelli, Andreoli e Buzhala.

Il 28enne avrebbe anche dichiarato, nella denuncia presentata ai carabinieri di Chiari, che gli sarebbe stato proposto, per abbassare la percentuale di debito contratto, di “presentare” nuove persone, in particolar modo calciatori, nel canale Telegram. Ad ogni puntata persa dal neoscommettitore, il debito contratto si sarebbe così ridotto.

Lo riporta quibrescia.it.