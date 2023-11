Vladimir Luxuria posta le foto con il nuovo fidanzato Danilo Zanvit Stecher

Roberto Alessi, sulle colonne di Novella2000 racconta che Danilo Zanvit Stecher è uno dei migliori amici di Bastian Muller e che l’incontro con Vladimir Luxuria sia avvenuto durante una cena a casa di Ilary Blasi. Guardando il profilo social di Danilo però non è difficile trovare scatti che li ritraggono insieme risalenti a mesi o addirittura anni fa. Una conoscenza di vecchia data quindi, che potrebbe essere sfociata di recente in qualcosa di più profondo magari grazie all’intercessione della showgirl e del suo compagno tedesco.

Danilo Zanvit Stecher è un giovane uomo di lingua tedesca: ha 37 anni, 21 in meno di Vladimir Luxuria. E’ nato a Bolzano ed è membro dell’Arcigay. Lui e l’ex opinionista dell'”Isola dei Famosi” fanno coppia da un po’ di tempo, almeno qualche mese, ma hanno deciso di uscire allo scoperto solo di recente. Sui social condividono scatti insieme, in cui dimostrano grande complicità, ma ancora non si sono lasciati andare a dichiarazione d’amore o baci da condividere con i follower.

Vladimir Luxuria parla del fidanzato a “Verissimo”

Vladimir Luxuria ha parlato per la prima volta della sua relazione con Danilo Zanvit Stecher durante una recente intervista nel salotto di “Verissimo”. “Devo dire una cosa a mia madre: ho un amico speciale! Ovviamente lui lo sa, abbiamo concordato con lui di dirlo. Va avanti da un po’ di tempo, è più giovane di me”, ha rivelato l’ex opinionista dell'”Isola dei Famosi”. E ha proseguito: “E’ cominciata come una relazione aperta, ovvero ci diciamo che siamo una coppia aperta ma non lo siamo, dato che non ci tradiamo e siamo gelosi. Lo so che sono strana!”

