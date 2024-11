Bari, 6 novembre 2024 – Ventiquattro progetti regionali, quattro progetti provinciali e nove azioni informative della ASL Bari per promuovere la salute nelle scuole della Provincia di Bari.

Guarda ai giovani e ai giovanissimi, dai 3 ai 18 anni, il ricco programma del Catalogo per la promozione della salute nelle scuole 2024-2025 che sarà presentato ai dirigenti scolastici e referenti alla salute delle Scuole di Bari e provincia, di ogni ordine e grado, venerdì 8 novembre 2024 alle ore 9.00 nell’Auditorium del Liceo scientifico “G. Salvemini” di Bari (Via Prezzolini, 9).

L’evento è finalizzato ad illustrare i contenuti del Catalogo, frutto del lavoro sinergico tra il Gruppo interdisciplinare aziendale (GIA) della ASL Bari e l’Ufficio Scolastico Provinciale, alle istituzioni scolastiche, referenti, docenti ed esperti. L’auditorium del Liceo “Salvemini” per un giorno sarà trasformato in una vera e propria “agorà”, una piazza animata da dieci tavoli tematici in cui saranno spiegate nei dettagli le finalità e le modalità di svolgimento dei singoli programmi/progetti, in modo da sensibilizzare le scuole ad aderire ai progetti, nell’ottica di condivisione della promozione della salute nell’ambito scolastico.

La presentazione di tutti i progetti del Catalogo Regionale (strumento utilizzato dalla Regione Puglia dal 2011 tramite un protocollo d’intesa Regione-Scuola-Sanità recentemente rinnovato ad ottobre 2024) è anche un’occasione di incontro, approfondimento e condivisione di tematiche inerenti la promozione della salute fin dai primi anni di vita, in quanto rivolta anche alla scuola dell’infanzia.

Alla presentazione interverranno il direttore generale facente funzioni ASL Bari, Luigi Fruscio, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Fulvio Longo, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppina Lotito, il Coordinatore GTI e Rapporti con USR, Pasquale Pedote, rappresentanti regionali, provinciali e dell’Ordine dei Medici, accolti dalla dirigente del “Salvemini” Tina Gesmundo.

Il Catalogo propone un’offerta articolata costituita da 24 progetti regionali, 4 progetti provinciali e 9 azioni informative e tratta numerosi argomenti: il contrasto alle dipendenze patologiche, l’attività motoria, salute e ambiente, sicurezza in casa, in strada e a lavoro, sensibilizzazione e contrasto agli atti di violenza, disturbi del comportamento alimentare e tanti altri. Importante l’azione del GIA della ASL Bari nello stringere, anche quest’anno, diversi accordi con Istituzioni ed Enti Pubblici, come il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari.