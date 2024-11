Basket: l’Allianz Pazienza San Severo ospita la Benacquista Assicurazioni Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta per la seconda trasferta consecutiva, con una sfida cruciale contro l’Allianz Pazienza San Severo, in programma questa sera, giovedì 7 novembre, nel turno infrasettimanale. La palla a due è fissata alle 21:00 al Palazzetto dello Sport “Falcone e Borsellino”.

Si tratta di una partita fondamentale per la classifica, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre separate da soli 2 punti: i pugliesi, fanalino di coda con 2 punti (l’unica vittoria stagionale è arrivata in casa contro Piombino il 13 ottobre), e i pontini, che si trovano poco più in alto a quota 4, grazie ai successi casalinghi su Luiss e Cassino.

Entrambe le formazioni sono alla ricerca di riscatto, pronte a lottare per conquistare i due punti in palio in questo momento cruciale della stagione.

San Severo avrà il vantaggio del campo di casa, sostenuto dai propri tifosi, e vuole interrompere il periodo negativo delle ultime quattro sconfitte consecutive. Latina, invece, è determinata a reagire dopo la prestazione sotto tono contro Fabriano e a ritrovare la vittoria.

Le parole di Coach Agostino Origlio: “Le difficoltà sono molte, soprattutto in trasferta, dove non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco da squadra. Mi aspetto dei miglioramenti significativi e delle risposte concrete. Ora è il momento di agire, non di parlare. Contano solo i fatti e ciò che faremo in campo”.

Djordje Tomcic aggiunge: “Siamo molto carichi e vogliamo riscattarci. Dopo la partita con Fabriano, non è stato facile per nessuno di noi resettare e reagire, ma siamo felici di tornare subito in campo con l’intento di ritrovare la giusta strada e continuare il nostro percorso. San Severo sta attraversando una situazione simile alla nostra e avrà la stessa fame di vittoria. Sarà una battaglia. Vogliamo scendere in campo con tutta la nostra energia e determinazione per conquistare questa vittoria, che è fondamentale in uno scontro diretto. Ognuno di noi vuole dimostrare di poter fare meglio rispetto a quanto visto a Fabriano. La squadra è consapevole delle sue potenzialità e la voglia di riscattarsi è altissima. Siamo pronti, non vediamo l’ora di giocare”.

Lo riporta latinanews.eu.