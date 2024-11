Il buon risultato di Europa Verde a Manfredonia, che ha permesso l’elezione di un proprio consigliere comunale con La Marca Sindaco, non deve rimanere un evento isolato.

Stiamo costruendo un gruppo di donne ed uomini che vogliano impegnarsi per il bene comune del nostro territorio e più in generale per il nostro pianeta. Per questo invitiamo i nostri concittadini ad aderire alla campagna di tesseramento ad Europa Verde.

Per farlo ci si può iscrivere sul sito: https://adesioni.europaverde.it/

Il costo della tessera è di 10€ annui ed è gratuita per chi ha meno di 26 anni.