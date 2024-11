Foggia: inizia l'era di Alfredo D’Agostino, nuovo questore

Da qualche giorno, la Questura di Foggia è guidata da Alfredo D’Agostino, il nuovo Questore che ha preso il posto di Ferdinando Rossi, recentemente trasferitosi a Napoli per ricoprire un incarico all’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dirigente superiore della Polizia di Stato, D’Agostino arriva dal Friuli, dove ha ricoperto il ruolo di Questore di Udine per oltre due anni. La sua carriera lo ha portato a svolgere numerosi incarichi in giro per l’Italia, ma Foggia non è una realtà sconosciuta per lui: dal 2016 al 2019, infatti, ha già vissuto sul territorio e conosce bene le sue caratteristiche e le difficoltà, tra cui la forte presenza della criminalità organizzata.

Nonostante il periodo lontano da Foggia, D’Agostino ha mantenuto un forte legame con la città e il suo territorio, portando con sé un’esperienza consolidata che sarà fondamentale nel nuovo incarico.

Lo riporta Telesveva.