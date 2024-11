Lumiwings potenzia il collegamento con Linate. A partire dal 1° dicembre e per tutta la stagione invernale, fino a fine marzo 2025, ogni domenica verrà aggiunta una frequenza extra tra l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia e Milano Linate, offrendo maggiore comodità e flessibilità ai viaggiatori.

IL RADDOPPIO DELLE FREQUENZE

Grazie a un significativo aumento della domanda e alla collaborazione con la compagnia aerea, come riferito da Aeroporti di Puglia, la rotta diventa ancora più strategica. Con il nuovo orario, il volo partirà da Foggia alle 10:20, con arrivo a Linate alle 11:45, mentre il volo di ritorno partirà da Linate alle 12:35, arrivando a Foggia alle 14:00. Questo raddoppio delle frequenze consente una maggiore scelta per i passeggeri e facilita i collegamenti tra la Puglia e la Lombardia.

UN REGALO PER NATALE

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, sottolinea che l’aumento delle frequenze risponde alle esigenze di mobilità dei passeggeri e contribuisce a una connessione diretta con uno degli aeroporti più importanti d’Italia. “Questo potenziamento – commenta Vasile – rappresenta un passo importante per stimolare lo sviluppo socioeconomico del territorio di Foggia, aprendo nuove opportunità per il turismo, il commercio e gli scambi culturali. Arrivando a dicembre, periodo di picco per il traffico natalizio, la doppia frequenza domenicale non solo faciliterà i viaggi verso Milano, ma potenzierà l’accessibilità alla Puglia e rafforzerà il ruolo dell’aeroporto di Foggia come punto di riferimento strategico per il nord della regione e le aree limitrofe.”

LE ATTIVITÀ DI MARKETING E BRANDING

Dimitrios Kremiotis, accountable manager di Lumiwings, commenta l’importanza di questo potenziamento: “A partire dal 1° dicembre 2024, avremo due voli settimanali su Linate, un segno concreto dell’importanza di questa rotta. Il nostro investimento nella capacità di questa tratta e nelle azioni di marketing, sia digitali che tradizionali, è un impegno continuo per migliorare i collegamenti e aumentare il flusso di passeggeri.”

Questo potenziamento, dunque, non solo risponde alle esigenze di viaggio ma rappresenta anche una spinta significativa per la promozione della regione e per il consolidamento del brand Lumiwings.

Lo riporta Foggiacittàaperta.