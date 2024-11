FOGGIA – Cambiamenti in vista per il Foggia Calcio, che tenta di invertire il trend negativo delle ultime settimane affidando ruoli chiave a due volti nuovi: Luca Leone sarà il nuovo direttore sportivo, mentre Luciano Zauri guiderà la squadra dalla panchina. Un doppio cambio ai vertici, quindi, per provare a dare una svolta alla stagione rossonera, che finora ha visto il Foggia navigare in acque basse, ben lontano dai risultati sperati dai tifosi e dalla dirigenza.

Leone e Zauri: esperienza e ambizione per rilanciare il Foggia

Luca Leone, con un passato da direttore sportivo per club come Lanciano, Pescara e Ternana, arriva con il difficile compito di riorganizzare una rosa che ha finora faticato a trovare stabilità e risultati. Sostituirà Domenico Roma, dimessosi dopo le recenti difficoltà della squadra. Leone si è distinto negli anni per le sue capacità nel costruire squadre equilibrate e competitive, e al Foggia cercherà di portare quell’esperienza e competenza che gli hanno garantito successi nei club precedenti.

Accanto a lui ci sarà Luciano Zauri, ex tecnico del Pescara, chiamato a sostituire Eziolino Capuano, che aveva preso le redini della squadra solo qualche mese fa dopo l’esonero di Massimo Brambilla. Per Zauri, che vanta un passato anche da giocatore in Serie A con Lazio e Fiorentina, l’avventura in rossonero rappresenta una sfida stimolante, in cui si troverà a lavorare con una rosa di giovani promesse e giocatori d’esperienza che hanno però bisogno di ritrovare fiducia e coesione.

Le firme sui contratti e l’annuncio ufficiale sono previsti per domani, con il club e i suoi sostenitori in attesa di un segnale di rinascita, soprattutto in vista del prossimo delicato match contro la Juventus Next Gen.

Il presidente Canonico rompe il silenzio: “Serve pazienza, fiducioso nei ragazzi”

Dopo settimane di silenzio stampa, il presidente del Foggia, Nicola Canonico, è intervenuto per chiarire la situazione e lanciare un messaggio di fiducia e pazienza. “I risultati che auspicavamo non stanno arrivando ma sono fiducioso perché abbiamo un gruppo di giocatori unito, che lavora con serietà e deve solo ritrovare serenità per giocare come sa fare”, ha dichiarato Canonico.

“Ci vuole un po’ di pazienza. Sono convinto che questi ragazzi ci daranno soddisfazioni nel prosieguo del torneo”, ha aggiunto, appellandosi al pubblico rossonero, che, nonostante le difficoltà, non ha smesso di sostenere la squadra.

Canonico ha sottolineato l’importanza di non perdere la calma e di dare tempo alla nuova gestione tecnica di intervenire. La società, secondo il presidente, è determinata a fornire tutto il supporto necessario per rilanciare il progetto, ma è consapevole che l’andamento del campionato di Serie C richiede equilibrio e continuità, due elementi che il Foggia spera di ritrovare sotto la guida di Leone e Zauri.

Un avvio di stagione deludente: il Foggia chiamato a invertire la rotta

Dopo 13 giornate di campionato, il Foggia si trova in terzultima posizione con soli 10 punti, un bilancio decisamente inferiore alle aspettative della dirigenza e della tifoseria. Le tre sconfitte consecutive subite nelle ultime partite hanno ulteriormente complicato la situazione, facendo precipitare la squadra nelle zone basse della classifica. L’obiettivo è ora evitare di rimanere invischiati nella lotta per la salvezza e recuperare il terreno perso, ma per farlo sarà necessario dare una svolta netta sul piano del gioco e dei risultati.

Domenica prossima, allo stadio Zaccheria, i rossoneri affronteranno la Juventus Next Gen, una sfida cruciale per dimostrare che il cambiamento in atto può dare i suoi frutti. La pressione è alta, e i nuovi arrivi sono consapevoli che, oltre alla strategia, sarà fondamentale lavorare sul piano psicologico per ridare ai giocatori quella sicurezza che sembra essersi persa.

Le reazioni dei tifosi e la speranza di un nuovo inizio

La notizia dei cambiamenti dirigenziali e tecnici è stata accolta con una combinazione di speranza e scetticismo da parte dei tifosi. La piazza rossonera, nota per la passionalità e l’attaccamento ai colori sociali, è delusa dall’andamento stagionale ma non ha perso la voglia di supportare la squadra. Dopo anni difficili, con alterne fortune e cambi di gestione, i sostenitori sperano che l’arrivo di Leone e Zauri possa portare una stabilità a lungo termine e riportare il Foggia a livelli più consoni alla sua storia e tradizione calcistica.

Sui social e nei circoli sportivi cittadini, le discussioni si susseguono.

La speranza comune è che la nuova dirigenza riesca a dare quella scossa necessaria per far uscire la squadra dal tunnel e rilanciare le ambizioni per il campionato. “Il Foggia è una squadra che merita di stare in alto,” commenta un tifoso storico, “e noi saremo sempre qui a sostenerla, ma servono chiarezza e risultati”.

Con l’ingresso di Leone e Zauri, il Foggia scrive una nuova pagina della propria stagione, in una Serie C che si sta rivelando competitiva e impegnativa. In attesa di vedere i primi frutti di questa ristrutturazione, l’ambiente rossonero resta compatto attorno alla squadra, nella speranza che la “cura” apportata dai nuovi arrivati possa restituire al Foggia quella grinta e determinazione che negli anni ne hanno fatto una realtà calcistica rispettata e temuta.

Domenica, allo Zaccheria, si attende il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i giocatori in un match che rappresenta, per tutti, una possibile occasione di rilancio. Le aspettative sono alte e il cammino è lungo, ma per i rossoneri, supportati da una tifoseria calda e appassionata, ogni partita sarà un nuovo punto di partenza, con un solo obiettivo: riportare il Foggia dove merita di essere.