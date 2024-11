L'Op Parco della Peranzana protagonista al FIET di Venezia

Ci sarà anche l’OpParco della Peranzana al FIET ITALIAN FOOD AND TOURISM in programma dal 9 al 12 novembre a Venezia. L’evento si terrà presso il Ca’ Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia, e sarà il “teatro” in cui il FIET promuoverà le ricchezze e le eccellenze italiane.

Tra le eccellenze italiane, non può mancare l’olio extravergine di oliva di Peranzana, l’oro verde smeraldo prodotto nel triangolo di terra pugliese compreso tra San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate, nella provincia di Foggia.

Qui, dove si sviluppano distese di uliveti, si produce un olio di altissimo pregio, ricavato dalla cultivar Peranzana. Questo nettare deve le sue speciali qualità organolettiche e aromatiche all’oliva stessa che è una cultivar pura.

L’Op svolge le proprie attività anche nel Gargano e nel basso Tavoliere, dove si coltivano l’ogliarola garganica, la coratina e il leccino, che danno vita ad oli di ottimo valore.

L’Op non solo sarà espositrice ad uno degli eventi più esclusivi dedicati al lusso enogastronomico e turistico italiano, ma anche protagonista della Tavola Rotonda “Territori e Tecnologie al servizio della Salute e della Promozione” in programma lunedì 11 novembre alle ore 10.30 presso la Sala del Cuoio d’Oro di Venezia. Dopo i saluti di Sebastiano Costalonga, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Venezia, interverranno Nazario d’Angelo Presidente Op Parco della Peranzana di San Severo, Arianna Bagnardi CEO Ittica Caldoli di Lesina, Barbara Zambuchini Biologa, Angelo Michele Carella Nutrizionista e Dirigente di Medicina Interna del P.O. “Masselli” di San Severo, Renato Bernardi, Chef e Brand Ambassador Op Parco della Peranzana che parlerà dell’importanza dell’olio nella dieta mediterranea, Andrea Rizzo proprietario dell’omonimo Pastificio fondato nel 1905, Chiara Rinaldi Ricercatrice, Venice School of Management,

“Coltiviamo il futuro della nostra terra” è più di uno slogan per gli uomini e le donne dell’OP Parco della Peranzana, società cooperativa costituita da circa 1100 soci produttori olivicoli e frantoiani presenti nella provincia di Foggia.

La visione dell’Op Parco della Peranzana parla dunque di un territorio meraviglioso, unico, quasi magico, fatto di cultura, storia, aspirazioni internazionali che merita di essere protetto, valorizzato e fatto conoscere al mondo e il FIET rappresenta senz’altro una valida occasione per farlo. L’Op vi da appuntamento a Venezia dal 9 al 12 novembre per degustare l’olio novello di peranzana tra le tante altre eccellenze del food Made in Italy.