Lumiwings potenzia la tratta Foggia-Milano Linate con un nuovo volo aggiuntivo la domenica, operativo dal 1° dicembre 2024 fino alla fine di marzo 2025.

Questo raddoppio riflette il successo della rotta e l’impegno di Lumiwings nel migliorare i collegamenti tra il nord e il sud Italia. Il nuovo volo partirà da Foggia alle 10:20 con arrivo a Linate alle 11:45; il ritorno da Milano sarà alle 12:35 con arrivo alle 14:00. Questo servizio si affianca a quello pomeridiano delle 16:05, già in vigore, incrementando la flessibilità per i viaggiatori.

Dimitrios Kremiotis, manager di Lumiwings, ha evidenziato come questa espansione confermi l’importanza della tratta per l’azienda, frutto degli sforzi commerciali e di marketing che mirano a stimolare il traffico passeggeri.

Per Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, l’incremento delle frequenze rafforza il ruolo dell’aeroporto di Foggia, non solo per i viaggi di lavoro e piacere, ma anche come motore di sviluppo socioeconomico per la regione, soprattutto in periodi di alta domanda come le festività.

