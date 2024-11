Giovedì 7 novembre, le condizioni meteorologiche in Puglia saranno influenzate da correnti umide che, col passare delle ore, tenderanno a diminuire, favorendo ampie schiarite in serata dopo una giornata generalmente caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Nella zona della Daunia, si prevedono cieli coperti, con una graduale attenuazione della nuvolosità durante la serata.

Le Murge saranno interessate da banchi di nebbia e nubi basse che si solleveranno parzialmente nel corso del giorno, con schiarite in serata. Sul Tavoliere e lungo il litorale adriatico settentrionale, la giornata sarà coperta, con qualche apertura nella seconda parte della giornata. Sul litorale adriatico meridionale, sul litorale ionico e nel Salento, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con successiva rotazione da est. Lo zero termico sarà intorno ai 3100 metri. I mari, compreso il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto, saranno poco mossi.

Venerdì 8 novembre, un’area di alta pressione dominerà la Puglia, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Sulla Daunia, si avranno nubi sparse alternate a schiarite, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa in serata. Sulle Murge, la giornata sarà caratterizzata da alternanza di nubi e schiarite, con rasserenamenti estesi nella sera. Il Tavoliere vedrà una situazione simile, con alternanza di nubi e sprazzi di sereno. Lungo il litorale adriatico settentrionale, il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Sul litorale adriatico meridionale e nel Salento, il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno.

Il litorale ionico vedrà cieli prevalentemente poco nuvolosi, con una maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno debolmente da nord, ruotando gradualmente verso nord-est. Lo zero termico si abbasserà fino a circa 2800 metri. Il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto resteranno poco mossi.

Sabato 9 novembre, l’alta pressione continuerà a influenzare positivamente il tempo in Puglia, mantenendo condizioni stabili e soleggiate.

Nella Daunia, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con schiarite parziali nel pomeriggio. Sulle Murge, si prevedono cieli coperti al mattino con ampie e rapide schiarite dalla tarda mattinata, seguite da un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Sul Tavoliere, il cielo sarà per lo più nuvoloso, con qualche apertura nel pomeriggio. Il litorale adriatico settentrionale vedrà un’alternanza di nubi e schiarite per tutto il giorno, mentre sul litorale adriatico meridionale e nel Salento i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi, con ampi rasserenamenti in serata. Anche il litorale ionico avrà cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, con una lieve rotazione mantenendo la direzione nord-occidentale. Lo zero termico scenderà a circa 2700 metri, e il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto varieranno da poco mossi a mossi.

