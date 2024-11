SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Con parole commoventi, Michele Crisetti, già sindaco di San Giovanni Rotondo, ha voluto salutare pubblicamente sua madre, recentemente scomparsa.

In un messaggio affidato ai social, Crisetti ha espresso profonda gratitudine per l’opportunità di aver vissuto tanti anni accanto a lei, ringraziando il Signore per il dono di una madre speciale.

Nel suo messaggio, Michele Crisetti ha voluto dedicare un pensiero sincero a tutti coloro che hanno accompagnato sua madre negli ultimi mesi della sua vita.

Un ringraziamento sentito è andato ai medici, agli infermieri e al personale socio-sanitario che si sono presi cura di lei con dedizione e affetto.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche ai familiari e ai vicini di casa, che con il loro sostegno hanno fatto sentire la famiglia parte di una comunità più ampia, unita e solidale in un momento così difficile.

“Certo, volevamo tenerti ancora con noi – ha scritto Crisetti – ma, in questo triste momento, voglio ringraziare nostro Signore per averci dato la possibilità di viverti in tutti questi anni.”

Un saluto semplice ma pieno di amore, che ha toccato il cuore di amici, conoscenti e di tutta la comunità di San Giovanni Rotondo, unita in queste ore nel dolore e nel ricordo.

Con un ultimo pensiero, Michele Crisetti ha dato l’addio alla sua “carissima mamma”, augurandole di riposare in pace.

Questo toccante messaggio rappresenta non solo un tributo alla madre, ma anche un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono stretti intorno alla famiglia, dimostrando l’importanza di una rete di affetto e di supporto nei momenti più difficili della vita.