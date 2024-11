ROMA – Stavano effettuando i rilievi di un incidente stradale avvenuto poco prima sulla Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande raccordo anulare, quando sono stati travolti da un’auto.

Sono tre i vigili urbani del gruppo Tiburtino rimasti feriti, uno versa in gravi condizioni. I fatti sono avvenuti poco dopo le 20:30, durante una delle consuete attività di accertamento svolte dalla polizia locale a seguito di incidenti stradali.

Chi sono i feriti

I tre agenti, spiegano dal corpo, avevano attuato le misure di sicurezza previste sul luogo del sinistro, ma sono stati investiti da un’auto, che si è fermata dopo aver urtato violentemente anche il mezzo di servizio dei caschi bianchi. Il neo assunto, Daniele Virgili, 25 anni, è gravemente ferito: ha perso una gamba.

L’agente era entrato in servizio da poco dopo avere partecipato all’ultimo concorso bandito dal Campidoglio per il reclutamento di 800 nuovi caschi bianchi da impiegare prevalentemente in strada per garantire un minimo di turn over con i colleghi più anziani o per rimpiazzare chi ormai è andato in pensione.

Ieri i genitori, il fratello e la fidanzata Chiara, sono accorsi al San Camillo mentre tra i colleghi dei vari Gruppi della Municipale, col passare dei minuti, si è presto diffusa la notizia del drammatico incidente che ha anche paralizzato la Tiburtina. Sia De Sclavis, sia Gualtieri si sono subito precipitati in ospedale per esprimere tutta la propria vicinanza e solidarietà.

Chi è l’uomo alla guida

Sul posto intervenute le volanti della polizia stradale per gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il conducente dell’auto, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito. L’automobilista è stato fermato: è un carabiniere del Ros libero dal servizio. Secondo quanto si apprende, il militare è risultato positivo al test sull’assunzione di alcolici.

L’agente ha perso la gamba

Le condizioni dell’agente più grave, nonostante abbia perso molto sangue, sono al momento stabili. E’ ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo dove ha subito l’amputazione della gamba sinistra. Il sindaco Gualtieri in ospedale dai tre agenti feriti.

I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo. Il più grave, l’agente uomo, ha 25 anni e si trova al San Camillo.

Lo riporta corriereadriatico.it