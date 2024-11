Violenza di genere, gli eventi e il punto prima del 25 novembre

Il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dà inizio ai “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”, un periodo che culmina nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani del 10 dicembre. Questi giorni sono dedicati alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza di genere, una violazione dei diritti umani che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. In occasione di questa importante ricorrenza, anche l’associazione Il Cuore Foggia organizza una serie di eventi per sensibilizzare la comunità. Tra le iniziative in programma c’è un webinar dal titolo “Ricomincio da me… liberamente”, che si terrà venerdì 22 novembre in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione. L’incontro sarà un’opportunità per i cittadini di interagire con esperti e riflettere sul tema della violenza di genere.

A seguire, domenica 24 novembre, il Teatro del Fuoco ospiterà l’evento benefico “Ad Alta Voce”, che vedrà la partecipazione di artisti del mondo della musica, del teatro e della danza. Ogni esibizione rappresenterà una diversa sfumatura della violenza, colpendo il pubblico con emozioni e riflessioni. La serata avrà come ambasciatore Antonino, e l’intero ricavato sarà destinato a finanziare percorsi di formazione per donne vittime di violenza, con l’obiettivo di favorire l’autonomia economica attraverso l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Un altro evento significativo si terrà il 30 novembre al Teatro Verdi di San Severo, con lo spettacolo benefico “È tempo di cambiare musica!”. L’evento vedrà la partecipazione di artisti locali e voci femminili e maschili che si esibiranno in un concerto dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’ambasciatore della serata sarà il compositore e direttore d’orchestra Carmine Padula, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema. I fondi raccolti andranno a sostenere il progetto “Women from Freedom”, che offre alle donne vittime di violenza l’opportunità di partecipare a corsi di formazione e job shadowing per favorire l’inclusione nel mondo del lavoro.

Oltre agli eventi artistici, il programma include anche iniziative informative sulla salute delle donne. Infatti, la violenza di genere è una questione che colpisce gravemente la salute fisica e psicologica delle vittime, con effetti devastanti come dolore cronico, depressione, malnutrizione e disturbi neurologici. La “Health Week”, che si svolgerà dal 22 al 28 novembre, offrirà servizi sanitari gratuiti alle donne vittime di violenza, grazie alla collaborazione con la Casa di Cura Villa Igea di Foggia. In questo modo, le donne potranno accedere a consulenze e esami specialistici in maniera rapida e gratuita, evitando così le lunghe liste d’attesa che potrebbero compromettere la loro salute. Queste iniziative sono un passo importante nella lotta contro la violenza di genere e per garantire alle donne la possibilità di un futuro libero e sicuro.