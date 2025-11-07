Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

FANTASMA // Siracusa, scoperto “condominio fantasma” per truffare il Superbonus 110%
7 Novembre 2025 - ore  09:35

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Addio a Italo Cavaliere, simbolo della ristorazione foggiana

RISTORAZIONE Addio a Italo Cavaliere, simbolo della ristorazione foggiana

Si è spento all’età di 83 anni Italo Cavaliere, storico ristoratore foggiano e per 58 anni titolare della celebre trattoria di via Fiume

Addio a Italo Cavaliere, simbolo della ristorazione foggiana

Italo Cavaliere - Fonte Immagine: youfoggia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Si è spento all’età di 83 anni Italo Cavaliere, storico ristoratore foggiano e per 58 anni titolare della celebre trattoria di via Fiume che portava il suo nome. Un punto di riferimento per generazioni di cittadini, luogo di convivialità e tradizione che dal 1966 ha rappresentato un pezzo di storia della città.

Dopo la momentanea chiusura a fine 2023, il locale ha riaperto l’anno successivo grazie a Massimiliano Di Fonso, che ne ha raccolto l’eredità, mantenendo viva la memoria di uno dei ristoranti più amati di Foggia.

In tanti, sui social, hanno voluto ricordarlo con affetto. L’artista Mario Amoreo ha scritto: “Ho avuto l’onore di raffigurarti su tela. Ti voglio bene, resterai sempre un uomo con la U maiuscola.” Anche Enrico Tarolla ha voluto rendergli omaggio: “Quante mangiate e quante cantate da te. Sei stato e rimarrai un mito autentico. La tua trattoria è stata casa mia sin da ragazzo.”

Italo Cavaliere lascia un vuoto profondo nel cuore dei foggiani, ma la sua eredità continuerà a vivere nei ricordi e nei sapori che per decenni hanno reso unico il suo locale.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO