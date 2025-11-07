Addio a Italo Cavaliere, simbolo della ristorazione foggiana

Si è spento all’età di 83 anni Italo Cavaliere, storico ristoratore foggiano e per 58 anni titolare della celebre trattoria di via Fiume che portava il suo nome. Un punto di riferimento per generazioni di cittadini, luogo di convivialità e tradizione che dal 1966 ha rappresentato un pezzo di storia della città.

Dopo la momentanea chiusura a fine 2023, il locale ha riaperto l’anno successivo grazie a Massimiliano Di Fonso, che ne ha raccolto l’eredità, mantenendo viva la memoria di uno dei ristoranti più amati di Foggia.

In tanti, sui social, hanno voluto ricordarlo con affetto. L’artista Mario Amoreo ha scritto: “Ho avuto l’onore di raffigurarti su tela. Ti voglio bene, resterai sempre un uomo con la U maiuscola.” Anche Enrico Tarolla ha voluto rendergli omaggio: “Quante mangiate e quante cantate da te. Sei stato e rimarrai un mito autentico. La tua trattoria è stata casa mia sin da ragazzo.”

Italo Cavaliere lascia un vuoto profondo nel cuore dei foggiani, ma la sua eredità continuerà a vivere nei ricordi e nei sapori che per decenni hanno reso unico il suo locale.

Lo riporta foggiatoday.it.