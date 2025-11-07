FOGGIA – 7 novembre 2025. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 115, che collega Foggia al comune di Troia. Un giovane di appena 23 anni, Vincenzo Coppolella, residente nella cittadina dei Monti Dauni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a pochi chilometri dal centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima viaggiava da sola a bordo della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che è sbandato più volte prima di ribaltarsi e terminare la sua corsa contro un muretto di recinzione ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane conducente, morto praticamente sul colpo.

I soccorsi e i rilievi sul luogo dell’impatto

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che hanno provveduto a estrarre il corpo dalle lamiere contorte dell’auto, e il personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza in pochi minuti. Ogni tentativo di rianimazione, tuttavia, si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Gli agenti della Polizia stradale e i carabinieri della compagnia competente hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Non si esclude che alla base della perdita di controllo possano esserci l’asfalto reso viscido dalla pioggia, un malore improvviso o una distrazione fatale. La vettura è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

La provinciale 115, che collega il capoluogo dauno con il centro dei Monti Dauni, è nota da tempo per la sua pericolosità. Numerosi incidenti, anche mortali, si sono verificati negli ultimi anni lungo quel tratto, caratterizzato da curve strette, carreggiata stretta e assenza di barriere di protezione in diversi punti.

Lo riporta l’Ansa.