Bari, dieci indagati per bancarotta fraudolenta: dissipati oltre 58 milioni di euro

Sono dieci le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento e il concordato preventivo di quattro società riconducibili a una nota famiglia imprenditoriale barese attiva nel settore delle costruzioni e delle gestioni immobiliari. Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza di Bari ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, hanno fatto emergere — nella fase ancora preliminare — gravi condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, societaria e preferenziale, che dovranno ora essere verificate in sede processuale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero distratto o dissipato oltre 58 milioni di euro attraverso operazioni infragruppo simulate, pagamenti di fatture per operazioni inesistenti ed erogazioni mai restituite ai soci. A queste si aggiungono pagamenti preferenziali a danno della parità tra creditori.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre accertato un mancato versamento di imposte per 15 milioni di euro, utilizzato come un vero e proprio sistema illecito di autofinanziamento. Per occultare la situazione di dissesto, sarebbero stati anche falsificati i bilanci con sopravvalutazioni di partecipazioni infragruppo.

La Procura di Bari ha sottolineato che l’inchiesta rappresenta una nuova tappa nella lotta ai reati economico-finanziari, portata avanti in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza, a tutela dei creditori e della collettività.

Resta fermo che il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel pieno rispetto del principio di innocenza e del contraddittorio.