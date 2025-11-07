Camion in fiamme sull’A14 tra Cerignola e Foggia: tratto chiuso e traffico in tilt

FOGGIA – Attimi di paura poco prima delle 13:00 di venerdì 7 novembre sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, dove un mezzo pesante è andato in fiamme all’altezza del km 568,8, nel tratto compreso tra Cerignola Est e Foggia Zona Industriale, in direzione Pescara.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura temporanea del tratto interessato, causando inevitabili disagi alla circolazione e rallentamenti lungo la direttrice adriatica.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo che ha avvolto il camion, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale, ai soccorritori meccanici e al personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento, non risultano feriti o intossicati, ma le operazioni di bonifica e rimozione del mezzo hanno richiesto diverse ore di lavoro.

Viabilità e percorsi alternativi

Autostrade per l’Italia ha comunicato che gli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara devono uscire obbligatoriamente a Cerignola Est, proseguire lungo la Statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada all’altezza del casello di Foggia Zona Industriale. La situazione del traffico è costantemente monitorata e l’apertura del tratto autostradale è prevista solo al termine delle operazioni di messa in sicurezza e pulizia della carreggiata.

Indagini in corso

Resta da chiarire la causa che ha originato l’incendio. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dalla parte posteriore del mezzo, probabilmente a seguito di un guasto meccanico. Le indagini sono in corso da parte della Polizia Stradale.

L’episodio, pur senza gravi conseguenze per le persone, ha provocato notevoli disagi alla circolazione in uno dei tratti più trafficati dell’A14, proprio nelle ore di punta di fine settimana.

