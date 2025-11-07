Cerignola: a via il primo 'Open Day' di 'Medicina Estetica e Rigenerativa'

Non è solo una questione estetica, ma di benessere e consapevolezza. Con questa filosofia il Centro Medico VIS – Salute e Benessere di Cerignola inaugura il suo primo Open Day di Medicina Estetica e Rigenerativa, in programma venerdì 8 novembre, con la partecipazione della dott.ssa Monica Laterza, medico esperto nel settore.

L’iniziativa segna l’avvio di un ciclo di giornate dedicate alla prevenzione, alla salute e alla conoscenza di sé, in un contesto sanitario che mette al centro la persona. Il Centro Medico VIS, fondato da Tea Dilorenzo, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e collaborazione tra specialisti di diverse discipline, offrendo un approccio integrato e umano alla cura del paziente.

Oggi la struttura, rilanciata da una nuova compagine amministrativa composta da giovani professionisti del territorio, si propone come punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in modo completo.

Durante l’Open Day, la dott.ssa Laterza offrirà consulenze personalizzate gratuite su prenotazione, illustrando le più moderne tecniche di ringiovanimento naturale, biostimolazione cutanea, trattamenti rigenerativi e armonizzazione del viso e del corpo.

“La medicina estetica non serve a cambiare chi siamo, ma a restituirci la nostra immagine migliore, quella che il tempo o le difficoltà ci hanno sottratto – spiega la Dott.ssa Laterza –. Ritrovare equilibrio e serenità con se stessi è il primo passo per stare bene davvero.”

Il percorso del Centro proseguirà con altri Open Day tematici, tra cui quello con il fisiatra Giovanni Lamuzzi e, a dicembre, l’evento dedicato alla Medicina dello Sport con l’ing. Ines Jauadi, centrato su prevenzione e performance fisica.

Partecipare significa concedersi un momento per sé, per ritrovare armonia, fiducia e forza. Il Centro Medico VIS crede che salute e benessere, insieme, siano la chiave di un equilibrio autentico.