Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

FANTASMA // Siracusa, scoperto “condominio fantasma” per truffare il Superbonus 110%
7 Novembre 2025 - ore  09:35

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola: a via il primo ‘Open Day’ di ‘Medicina Estetica e Rigenerativa’

ESTETICA Cerignola: a via il primo ‘Open Day’ di ‘Medicina Estetica e Rigenerativa’

In programma venerdì 8 novembre, con la partecipazione della dott.ssa Monica Laterza, medico esperto nel settore

Cerignola: a via il primo 'Open Day' di 'Medicina Estetica e Rigenerativa'

Dott.ssa Monica Laterza - Fonte Immagine: Facebook, Studio Medico Laterza di Domenica Laterza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Cerignola // Il Duomo //

Non è solo una questione estetica, ma di benessere e consapevolezza. Con questa filosofia il Centro Medico VIS – Salute e Benessere di Cerignola inaugura il suo primo Open Day di Medicina Estetica e Rigenerativa, in programma venerdì 8 novembre, con la partecipazione della dott.ssa Monica Laterza, medico esperto nel settore.

L’iniziativa segna l’avvio di un ciclo di giornate dedicate alla prevenzione, alla salute e alla conoscenza di sé, in un contesto sanitario che mette al centro la persona. Il Centro Medico VIS, fondato da Tea Dilorenzo, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e collaborazione tra specialisti di diverse discipline, offrendo un approccio integrato e umano alla cura del paziente.

‘Open Day’ di ‘Medicina Estetica e Rigenerativa’

Oggi la struttura, rilanciata da una nuova compagine amministrativa composta da giovani professionisti del territorio, si propone come punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in modo completo.

Durante l’Open Day, la dott.ssa Laterza offrirà consulenze personalizzate gratuite su prenotazione, illustrando le più moderne tecniche di ringiovanimento naturale, biostimolazione cutanea, trattamenti rigenerativi e armonizzazione del viso e del corpo.

“La medicina estetica non serve a cambiare chi siamo, ma a restituirci la nostra immagine migliore, quella che il tempo o le difficoltà ci hanno sottratto – spiega la Dott.ssa Laterza –. Ritrovare equilibrio e serenità con se stessi è il primo passo per stare bene davvero.”

Il percorso del Centro proseguirà con altri Open Day tematici, tra cui quello con il fisiatra Giovanni Lamuzzi e, a dicembre, l’evento dedicato alla Medicina dello Sport con l’ing. Ines Jauadi, centrato su prevenzione e performance fisica.

Partecipare significa concedersi un momento per sé, per ritrovare armonia, fiducia e forza. Il Centro Medico VIS crede che salute e benessere, insieme, siano la chiave di un equilibrio autentico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO