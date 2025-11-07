Edizione n° 5877

Home // Cerignola // Cerignola conferma Maiuri: fiducia al tecnico nonostante la crisi

FIDUCIA Cerignola conferma Maiuri: fiducia al tecnico nonostante la crisi

Dopo le valutazioni tra il presidente Grieco e il ds Di Toro, il club gialloblù ha deciso di non procedere ad alcun cambio in panchina

Cerignola conferma Maiuri: fiducia al tecnico nonostante la crisi

Vincenzo Maiuri - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Cerignola // Sport //

Vincenzo Maiuri resta alla guida del Cerignola. Dopo le valutazioni delle ultime ore tra il presidente Nicola Grieco e il direttore sportivo Elio Di Toro, il club gialloblù ha deciso di non procedere ad alcun cambio in panchina. L’allenatore dirigerà regolarmente la seduta di martedì 4 novembre, che aprirà la preparazione alla sfida di domenica 9 novembre contro il Sorrento, in programma al “Viviani” di Potenza.

Il Cerignola conferma dunque la propria fiducia a Maiuri, almeno per un’altra settimana, nonostante le cinque sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la squadra al terzultimo posto in classifica. Nessuno scossone, ma la società attende ora risposte concrete dal gruppo, chiamato a invertire una rotta che sta mettendo alla prova il progetto tecnico costruito durante l’estate.

Lo riporta antennasud.com.

