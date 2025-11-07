Manfredonia, 7 novembre 2025 — Il Comune di Manfredonia ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Foggia per l’utilizzo condiviso della graduatoria concorsuale destinata all’assunzione di assistenti sociali.

La decisione è stata formalizzata con la determinazione n. 2098 del 6 novembre 2025, firmata dal dirigente del Settore “Risorse Umane e Sviluppo Economico”, Tommaso Gioieni

La convenzione permetterà al Comune sipontino di attingere alla graduatoria del concorso bandito da Foggia per la copertura di 16 posti da Funzionario Assistente Sociale, area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (CCNL 2022). Grazie a questo accordo, Manfredonia potrà procedere all’assunzione di un’unità a tempo pieno e indeterminato, completando così il fabbisogno di tre nuove figure professionali previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato a metà 2025.

Riduzione dei costi e rispetto dei principi di trasparenza

Il provvedimento è stato motivato anche dall’esigenza di contenere la spesa pubblica e di evitare nuovi concorsi, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza sanciti dall’articolo 97 della Costituzione e dal D.Lgs. 165/2001.

La convenzione, inoltre, non comporta nuovi oneri finanziari per l’Ente, ma rappresenta un modello virtuoso di cooperazione intercomunale e di gestione efficiente delle risorse umane

