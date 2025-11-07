Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

FANTASMA // Siracusa, scoperto “condominio fantasma” per truffare il Superbonus 110%
7 Novembre 2025 - ore  09:35

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, Delio Rossi: “Nessun tradimento, ho lasciato per dare una scossa all’ambiente”

TRADIMENTO Foggia, Delio Rossi: “Nessun tradimento, ho lasciato per dare una scossa all’ambiente”

“Non c’è stato alcun tradimento nei miei confronti, i giocatori si sono sempre comportati bene con me"

Foggia, Delio Rossi: “Nessun tradimento, ho lasciato per dare una scossa all’ambiente”

Delio Rossi - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

Delio Rossi, ex allenatore del Foggia, ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport le ragioni delle sue dimissioni. “Non c’è stato alcun tradimento nei miei confronti – ha dichiarato – i giocatori si sono sempre comportati bene con me. Dispiace sentire certe voci. Non ho nulla da rimproverare a nessuno.”

L’ex tecnico ha precisato che la sua decisione è stata dettata dalla volontà di dare una scossa all’ambiente, un gesto di responsabilità per il bene della squadra. “Si è deciso di dare una scossa e ho fatto un passo indietro io”, ha aggiunto Rossi, ribadendo la propria fiducia nel gruppo.

Nonostante l’addio, l’allenatore resta ottimista sul futuro dei rossoneri: “Sono sicuro che il Foggia si salverà e potrebbe anche non essere necessario intervenire sul mercato di gennaio.”

Lo riporta tuttoc.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO