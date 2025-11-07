Foggia, Delio Rossi: “Nessun tradimento, ho lasciato per dare una scossa all’ambiente”

Delio Rossi, ex allenatore del Foggia, ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport le ragioni delle sue dimissioni. “Non c’è stato alcun tradimento nei miei confronti – ha dichiarato – i giocatori si sono sempre comportati bene con me. Dispiace sentire certe voci. Non ho nulla da rimproverare a nessuno.”

L’ex tecnico ha precisato che la sua decisione è stata dettata dalla volontà di dare una scossa all’ambiente, un gesto di responsabilità per il bene della squadra. “Si è deciso di dare una scossa e ho fatto un passo indietro io”, ha aggiunto Rossi, ribadendo la propria fiducia nel gruppo.

Nonostante l’addio, l’allenatore resta ottimista sul futuro dei rossoneri: “Sono sicuro che il Foggia si salverà e potrebbe anche non essere necessario intervenire sul mercato di gennaio.”

Lo riporta tuttoc.com.