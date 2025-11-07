Foggia, Enrico Barilari è il nuovo allenatore: “Serve ritmo, coraggio e una nuova identità”

FOGGIA – La passione come benzina, la curiosità come bussola. È con questo spirito che Enrico Barilari, classe ’74, originario di Levanto, si prepara a una nuova sfida: guidare il Foggia Calcio fuori dalle sabbie mobili della Serie C. Dopo il recente addio di Delio Rossi, il club rossonero ha scelto di ripartire da un tecnico giovane, pragmatico, e con un percorso costruito passo dopo passo, tra gavetta e competenze maturate sul campo.

Una decisione arrivata in tempi rapidi, al termine di ore frenetiche che hanno segnato l’ennesimo scossone stagionale in casa Foggia. L’ambiente, reduce da settimane complicate, vive una classifica difficile: penultimo posto con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, con 19 gol subiti.

Era inevitabile voltare pagina. E la dirigenza non ha esitato: da oggi, il timone passa ufficialmente a Barilari.

Dalla bottega di famiglia al calcio dei grandi

Il nuovo tecnico rossonero ha una storia che sa di riscatto e perseveranza. Prima di dedicarsi completamente al pallone, ha lavorato come commerciante in un negozio di alimentari, imparando cosa significhi sacrificio e responsabilità. Ma la passione per il calcio è rimasta il filo conduttore della sua vita. Dalle giovanili dello Spezia e della Lavagnese fino alla panchina del Sestri Levante, dove ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera: la promozione dalla Serie D alla C, conquistata con determinazione e gioco propositivo.

L’esperienza successiva a Sorrento, terminata con l’esonero dopo 22 giornate, non ha scalfito la sua voglia di mettersi in gioco. Anzi, ne ha rafforzato la mentalità. E ora, con il Foggia, arriva la possibilità di rilanciarsi in una piazza ambiziosa e appassionata, dove il calcio è identità e sentimento.

Una sfida complessa, ma non impossibile

Barilari dovrà subito imprimere la sua impronta a una squadra in cerca di solidità e fiducia. “Serve attenzione, concentrazione, ma anche ritmo e vitalità” – avrebbe confidato ai suoi collaboratori durante i primi contatti. Un approccio dinamico, che si ispira a principi di gioco moderni e alla filosofia del suo grande riferimento, Zdeněk Zeman, maestro del calcio offensivo e simbolo del Foggia più amato.

Il calendario: subito il Benevento, poi scontri diretti

Il debutto ufficiale non sarà dei più agevoli: domenica 9 novembre allo Zaccheria arriverà il Benevento, una delle squadre più in forma del girone.

Un test immediato per misurare la reazione del gruppo e la mano del nuovo tecnico. Poi toccherà a Cavese e Trapani, avversarie dirette nella corsa salvezza, prima del match del 30 novembre contro il Cosenza, altro crocevia fondamentale per il destino stagionale.

Un mese, quello di novembre, che potrebbe segnare la svolta o affondare definitivamente le speranze. Ma Barilari non sembra temere la pressione: dopotutto, la sua carriera è la storia di chi ha imparato a costruire ponti anche partendo da zero. Determinazione, umiltà e fiducia nei propri mezzi. Sono queste le chiavi con cui il nuovo allenatore del Foggia proverà a riaccendere l’entusiasmo della piazza e a restituire identità a una squadra che ha bisogno di ritrovarsi. Il cammino è in salita, ma la benzina – quella della passione – non manca.

