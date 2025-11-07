Foggia, pubblicata la gara per tre nuove stazioni dei carabinieri e la “Stazione di Posta”

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia ha pubblicato la gara d’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di immobili comunali e delle relative forniture, tra cui arredi e attrezzature. Si tratta di un intervento di grande rilievo, dal valore complessivo di oltre 5,3 milioni di euro, che mette al centro politiche sociali, sport e sicurezza come pilastri dell’azione amministrativa. Le offerte potranno essere presentate fino alle ore 12 del 26 novembre prossimo.

La procedura, nata da una collaborazione tra diverse aree comunali, mira a semplificare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, in particolare delle piccole e medie imprese, riducendo tempi, costi e burocrazia. Il bando è articolato in cinque lotti distinti, per favorire la competitività e ampliare la platea dei partecipanti.

Il primo lotto, dedicato alle Politiche Sociali e al Pnrr, riguarda la realizzazione della “Stazione di Posta”: una struttura destinata a persone senza dimora o in condizioni di grave marginalità, finanziata con i fondi Pnrr per la lotta alla povertà estrema. L’appalto, gestito dall’Area Servizi alla Persona, prevede lavori per 495.000 euro e forniture per 218.000 euro.

Il secondo lotto interessa l’ambito sportivo, con l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della palestra “A. Taralli”, un intervento volto anche all’abbattimento delle barriere architettoniche.

I tre lotti restanti sono dedicati alla sicurezza e alla rifunzionalizzazione di immobili comunali da destinare temporaneamente a nuove stazioni dei carabinieri, ciascuno del valore di 700.000 euro per i lavori e 150.000 euro per le forniture.

In particolare:

il terzo lotto prevede la rifunzionalizzazione di una parte dell’immobile comunale Cpq di via Petrucci , per la futura Stazione Carabinieri “Foggia-Candelaro” ;

prevede la rifunzionalizzazione di una parte dell’immobile comunale , per la futura ; il quarto lotto riguarda l’ ex scuola “Gianni Rodari” di via Donato Bramante 1 , che sarà ammodernata;

riguarda l’ , che sarà ammodernata; il quinto lotto comprende l’intervento sull’ex circoscrizione comunale presso la Villa Comunale di via Lorenzo Scillitani.

Un investimento strategico per la città di Foggia, che punta a coniugare sicurezza, inclusione sociale e sviluppo urbano attraverso un utilizzo mirato delle risorse pubbliche.

