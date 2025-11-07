Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

FANTASMA // Siracusa, scoperto “condominio fantasma” per truffare il Superbonus 110%
7 Novembre 2025 - ore  09:35

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, pubblicata la gara per tre nuove stazioni dei carabinieri e la “Stazione di Posta”

STAZIONI Foggia, pubblicata la gara per tre nuove stazioni dei carabinieri e la “Stazione di Posta”

Si tratta di un intervento di grande rilievo, dal valore complessivo di oltre 5,3 milioni di euro

Foggia, pubblicata la gara per tre nuove stazioni dei carabinieri e la “Stazione di Posta”

Carabinieri - Fonte Immagine: pugliasera.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia ha pubblicato la gara d’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di immobili comunali e delle relative forniture, tra cui arredi e attrezzature. Si tratta di un intervento di grande rilievo, dal valore complessivo di oltre 5,3 milioni di euro, che mette al centro politiche sociali, sport e sicurezza come pilastri dell’azione amministrativa. Le offerte potranno essere presentate fino alle ore 12 del 26 novembre prossimo.

La procedura, nata da una collaborazione tra diverse aree comunali, mira a semplificare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, in particolare delle piccole e medie imprese, riducendo tempi, costi e burocrazia. Il bando è articolato in cinque lotti distinti, per favorire la competitività e ampliare la platea dei partecipanti.

Il primo lotto, dedicato alle Politiche Sociali e al Pnrr, riguarda la realizzazione della “Stazione di Posta”: una struttura destinata a persone senza dimora o in condizioni di grave marginalità, finanziata con i fondi Pnrr per la lotta alla povertà estrema. L’appalto, gestito dall’Area Servizi alla Persona, prevede lavori per 495.000 euro e forniture per 218.000 euro.

Il secondo lotto interessa l’ambito sportivo, con l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della palestra “A. Taralli”, un intervento volto anche all’abbattimento delle barriere architettoniche.

I tre lotti restanti sono dedicati alla sicurezza e alla rifunzionalizzazione di immobili comunali da destinare temporaneamente a nuove stazioni dei carabinieri, ciascuno del valore di 700.000 euro per i lavori e 150.000 euro per le forniture.

In particolare:

  • il terzo lotto prevede la rifunzionalizzazione di una parte dell’immobile comunale Cpq di via Petrucci, per la futura Stazione Carabinieri “Foggia-Candelaro”;
  • il quarto lotto riguarda l’ex scuola “Gianni Rodari” di via Donato Bramante 1, che sarà ammodernata;
  • il quinto lotto comprende l’intervento sull’ex circoscrizione comunale presso la Villa Comunale di via Lorenzo Scillitani.

Un investimento strategico per la città di Foggia, che punta a coniugare sicurezza, inclusione sociale e sviluppo urbano attraverso un utilizzo mirato delle risorse pubbliche.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO