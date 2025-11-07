Foggia, pubblicato il bando per nuove licenze taxi e NCC: in arrivo 9 nuove autorizzazioni

Il Comune di Foggia apre le porte a nuove opportunità nel settore del trasporto pubblico non di linea. È stato infatti pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 2 licenze taxi e 7 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) fino a 9 posti. L’iniziativa, approvata con delibera di Giunta n. 119/2025, dà attuazione alla legge quadro n. 21/1992, alla L.R. Puglia n. 14/1995 e al regolamento comunale approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 97/2023.

La procedura è stata avviata con determinazione dirigenziale dell’Area 5 e rappresenta il risultato di un articolato lavoro di ricognizione amministrativa condotto dal 20 ottobre al 4 novembre 2025, in collaborazione con la Camera di Commercio e la Consulta comunale Taxi e NCC. Tale attività ha permesso di verificare la regolarità, la vigenza e l’effettiva operatività delle licenze già esistenti, definendo il nuovo fabbisogno di autorizzazioni sul territorio cittadino.

Un passo verso una mobilità urbana più moderna e sostenibile

Il bando – per soli titoli – nasce con l’obiettivo di rafforzare la disponibilità del servizio taxi e NCC a Foggia, assicurando al tempo stesso trasparenza, pubblicità e imparzialità nella selezione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, tramite PEC o consegna diretta al Protocollo generale del Comune.

Potranno partecipare i conducenti iscritti al Ruolo della CCIAA, in possesso di patente B, Certificato di Abilitazione Professionale di tipo B e idoneità psico-fisica. Per le autorizzazioni NCC è inoltre richiesta la disponibilità giuridica di una rimessa nel territorio comunale, in linea con il principio di territorialità stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La Commissione consultiva comunale Taxi e NCC svolgerà il ruolo di Commissione di valutazione, elaborando la graduatoria provvisoria che resterà pubblicata per 15 giorni per eventuali osservazioni prima dell’approvazione definitiva.

Trasporto pubblico più accessibile e green

L’Amministrazione comunale sottolinea come la misura si inserisca in un più ampio percorso di modernizzazione del trasporto urbano, in attuazione delle politiche previste dal “Decreto Asset” (D.L. 104/2023 convertito in L. 136/2023). L’obiettivo è quello di potenziare il servizio e favorire la transizione ecologica, incentivando l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e garantendo maggior accessibilità per le persone con disabilità.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’indirizzo annona@cert.comune.foggia.it o il numero 0881 814006 negli orari d’ufficio. Tutta la documentazione ufficiale – bando, modulistica e istruzioni operative – è disponibile sul sito istituzionale www.comune.foggia.it, nella sezione Avvisi e Bandi.