Gargano Sapori premiata alla Camera di Commercio di Foggia: eccellenza e tradizione del gusto

FOGGIA – 7 novembre 2025. Si è svolta questa mattina, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia, la cerimonia conclusiva del concorso “Migliori Pani e Prodotti da Forno Tradizionali”, iniziativa promossa per valorizzare le eccellenze locali del comparto agroalimentare e artigianale. L’evento, organizzato con l’obiettivo di celebrare il legame tra tradizione e innovazione nella panificazione pugliese, ha visto la partecipazione di produttori, esperti del settore, chef e rappresentanti delle istituzioni.

Tra i protagonisti più applauditi della giornata, la Gargano Sapori di Monte Sant’Angelo, guidata da Mario Maratea, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per essersi distinta nella preparazione di prodotti da forno capaci di preservare e reinterpretare il sapore autentico del Gargano e della Capitanata. Un premio che non solo celebra la qualità e la maestria artigianale dell’azienda, ma riconosce anche il valore culturale e identitario del pane e dei prodotti da forno tradizionali pugliesi.

Tradizione, innovazione e passione

Il concorso ha rappresentato un momento di confronto e crescita per tutto il comparto, con un programma ricco di interventi e approfondimenti. Dalla tavola rotonda su “Prodotti da forno, dalla tradizione all’innovazione” sono emersi spunti fondamentali sul ruolo delle tecniche sensoriali nella valorizzazione commerciale dei prodotti, sull’importanza delle filiere locali e sulla riscoperta dei grani antichi come elemento distintivo e di qualità. Temi che si intrecciano perfettamente con la filosofia produttiva di Gargano Sapori, da sempre orientata alla tutela delle materie prime e alla valorizzazione dei sapori del territorio.

«Questo premio – ha dichiarato Mario Maratea, visibilmente emozionato – non è solo mio, ma del grande team con cui lavoro ogni giorno. È un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che rappresenta una grande motivazione a fare ancora di più, con impegno, ricerca e passione. Ringrazio la Camera di Commercio di Foggia per questa meravigliosa iniziativa che mette al centro la qualità, la tradizione e il lavoro artigianale, vero motore della nostra economia locale».

Il valore del territorio e della cultura gastronomica

L’iniziativa ha inteso sottolineare come la produzione di pane e prodotti da forno sia una delle espressioni più autentiche della cultura gastronomica pugliese. Nella Capitanata, in particolare, il pane è simbolo di identità e memoria collettiva: dalle antiche tecniche di impasto tramandate di generazione in generazione, all’utilizzo di lieviti naturali e farine locali, ogni prodotto racconta una storia di saperi, sacrifici e orgoglio.

Durante la cerimonia, sono stati premiati i produttori che hanno saputo unire la sapienza tradizionale all’innovazione, interpretando il gusto contemporaneo senza snaturare le radici culturali del territorio. La giornata si è conclusa con una degustazione guidata e un’esposizione di pani e prodotti da forno provenienti dalle diverse aree della provincia, occasione di incontro tra artigiani, studenti e operatori del settore.

Gargano Sapori: un simbolo di eccellenza locale

Fondata a Monte Sant’Angelo, Gargano Sapori è divenuta negli anni un punto di riferimento per la valorizzazione dei prodotti tipici del Gargano. Attraverso un’attenta selezione delle materie prime, un processo produttivo artigianale e una costante attenzione alla qualità, l’azienda ha saputo coniugare il rispetto per la tradizione con una visione moderna del mercato, aprendo le proprie specialità anche ai canali della distribuzione nazionale e internazionale.

Pane, taralli, biscotti e dolci da forno rappresentano non solo un prodotto, ma una narrazione identitaria che affonda le proprie radici nella terra e nelle comunità del Gargano. «Ogni profumo, ogni sapore nasce da un gesto antico – ha aggiunto Maratea – e il nostro impegno quotidiano è quello di mantenerlo vivo, offrendo ai consumatori un’esperienza autentica, fatta di semplicità e verità».

Il concorso “Migliori Pani e Prodotti da Forno Tradizionali” conferma il ruolo strategico della Camera di Commercio di Foggia nel sostenere le imprese agroalimentari e nel promuovere l’eccellenza territoriale. Attraverso iniziative come questa, si rafforza l’idea che innovazione e tradizione possano convivere e generare sviluppo sostenibile, cultura del cibo e identità condivisa.

Per Gargano Sapori, il premio rappresenta un nuovo punto di partenza. «Siamo consapevoli – ha concluso Maratea – che il riconoscimento ottenuto ci spinge a continuare su questa strada, investendo nella qualità, nella formazione e nella promozione del territorio. Il nostro obiettivo resta quello di raccontare, attraverso i sapori, la bellezza e la ricchezza della nostra terra».