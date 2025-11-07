Edizione n° 5878

FANTASMA // Siracusa, scoperto “condominio fantasma” per truffare il Superbonus 110%
7 Novembre 2025 - ore  09:35

TRAFFICI // L’Adriatico Meridionale conferma la sua forza: traffici oltre i livelli pre-pandemia
7 Novembre 2025 - ore  14:35

L'Adriatico Meridionale conferma la sua forza: traffici oltre i livelli pre-pandemia

TRAFFICI L’Adriatico Meridionale conferma la sua forza: traffici oltre i livelli pre-pandemia

I porti dell'AdSPMAM si confermano un pilastro strategico per la logistica del Mezzogiorno e per i traffici con i Paesi balcanici e il Mediterraneo orientale

AdSPMAM: presentato il nuovo presidente Francesco Mastro

Francesco Mastro, AdSPMAM

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Bari // Barletta //

Bari, 7 novembre 2025 – Nonostante le turbolenze geopolitiche e il rallentamento del commercio mondiale, i porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) si confermano un pilastro strategico per la logistica del Mezzogiorno e per i traffici con i Paesi balcanici e il Mediterraneo orientale.

Nei primi nove mesi del 2025, i sei scali del Sistema – Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia, Monopoli e Termoli – hanno movimentato oltre 12 milioni di tonnellate di merci e più di 1,5 milioni di passeggeri, superando nettamente i livelli pre-Covid. In totale si contano oltre 4.000 accosti, con una leggera flessione del -6% rispetto al 2024, ma un incremento del 12% sul 2019.

Le rinfuse solide crescono del +13%, spinte da cereali (+23%) e traffico container (+40%), mentre il comparto Ro-Ro e Ro-Pax mantiene stabilità con 243mila mezzi movimentati. Il settore crocieristico registra un nuovo record: 516mila crocieristi, in aumento del 14% sul 2024 e del 25% sul 2023.

Il presidente Francesco Mastro definisce il 2025 “un anno di assestamento e consolidamento”, sottolineando che “la crescita dei traffici container e crocieristici e la stabilità dei passeggeri confermano la solidità della nostra infrastruttura logistica. Continueremo a investire in innovazione, sostenibilità ed efficienza per rendere i nostri porti sempre più competitivi.”

Analisi per porto
Bari si conferma il motore del Sistema, con 1,7 milioni di tonnellate di rinfuse solide (+30%), 75mila TEU (+35%) e 430mila crocieristi (+21%).
Brindisi, in fase di transizione dopo la dismissione della centrale Enel, mantiene 4,4 milioni di tonnellate di merci e 462mila passeggeri.
Barletta cresce del 6%, trainata da prodotti chimici e cereali.
Monopoli segna un boom nel turismo di lusso (+23%), mentre Termoli consolida i collegamenti con le Isole Tremiti e guarda a nuove rotte adriatiche.

La tecnologia GAIA, Port Community System multi-porto, permette di monitorare in tempo reale i flussi e i dati di traffico, assicurando trasparenza e uniformità statistica tra i sei scali del Sistema.

