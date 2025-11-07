Edizione n° 5878

BALLON D'ESSAI

7 Novembre 2025 - ore  09:35

CALEMBOUR

7 Novembre 2025 - ore  14:35

Lorenzo Pellegrino: "Dal fascismo alla Repubblica. La continuità socio-assistenziale e sanitaria in Capitanata"

PELLEGRINO Lorenzo Pellegrino: “Dal fascismo alla Repubblica. La continuità socio-assistenziale e sanitaria in Capitanata”

COPERTINA continuità fascismo 165x235

COPERTINA continuità fascismo 165x235

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

E’ disponibile il nuovo studio di Lorenzo Pellegrino dedicato alle vicende sanitarie e sociosanitarie nella Capitanata. Il titolo è Dal fascismo alla Repubblica. La continuità socio-assistenziale e sanitaria in Capitanata (Andrea Pacilli Editore).

E’ questo l’ennesimo studio dedicato a questa tematica, le vicende del fascismo in ambito sanitario e assistenziale in Capitanata, una questione che rimanda a dire il vero su un panorama nazionale e dunque che va ben oltre le vicende della provincia di Foggia.

La transizione dal fascismo alla Repubblica è, ancora oggi, questione di grande interesse dell’Italia contemporanea.

Le ricerche pubblicate in questo volume sono in continuità con studi dell’autore sul fascismo.Il volume ci porta a contatto con la transizione tra il regime totalitario e la democrazia, avviata con la caduta del fascismo. Un passaggio storico che pose l’Italia in una condizione davvero particolare e contraddittoria. La Costituzione disegnò uno Stato e una società esattamente opposta a quella fascista, d’altra parte, però, all’eredità lasciata dal Ventennio non si volle rinunciare: uomini, strutture, istituti,mentalità, leggi e normative restarono in gran parte intatti. Un delicatissimo e difficile passaggio, del quale oggi, grazie a questo lavoro di Pellegrino, possiamo conoscere un tassello in più, e non certo dei meno interessanti.

Come rilevato da Stefano Picciaredda, Professore Ordinario di Storia Contemporanea dell’Università di Foggia, si tratta di “vicende che disegnano un percorso il cui valore va al di làdei confini nazionali, e che si presta ad essere di esempio – non foss’altro che come elemento di paragone e confronto – per le molteplici, numerose transizioni storiche che nei decenni successivi hanno presentato sfide e problematiche analoghe a quelle affrontate dal nostro paese.

LASCIA UN COMMENTO