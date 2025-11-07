Lucera e Foggia unite contro il dolore cronico: il Policlinico protagonista della XVII edizione di “Cento Città contro il Dolore”

FOGGIA / LUCERA – “Chi cura il dolore?” È questa la domanda al centro della XVII edizione della Giornata Internazionale “Cento Città contro il Dolore”, promossa dalla Fondazione ISAL e dedicata alla sensibilizzazione sul tema del dolore cronico, una condizione che affligge milioni di persone nel mondo, spesso costrette a un difficile percorso di diagnosi e cura.

Il Centro Hub del Dolore del Policlinico di Foggia, diretto dalla Prof.ssa Gilda Cinnella – Direttore della Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative universitaria del Policlinico e della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative dell’Università di Foggia – parteciperà attivamente all’evento in programma sabato 8 novembre a Lucera, in piazza Duomo, dalle ore 10.00 alle 20.00.

L’iniziativa, patrocinata dal Policlinico di Foggia e dall’Università di Foggia, è organizzata dalla Fondazione ISAL, presieduta da William Raffaeli, e dall’Associazione Amici di ISAL, con la collaborazione del presidente Prof. Gianvincenzo D’Andrea e del presidente della sezione di Foggia Dott. Leonardo Consoletti.

Durante tutta la giornata, medici e volontari saranno presenti presso un gazebo informativo in piazza Duomo, dove illustreranno le moderne risposte della medicina ai bisogni di chi soffre di dolore cronico. Alle ore 12.00, presso il Circolo Unione di Lucera, è prevista una conferenza di presentazione alla presenza delle autorità civili e religiose, durante la quale verranno descritte le metodiche e i trattamenti praticati presso il Centro Hub del Policlinico di Foggia.

Un impegno per una sanità più attenta al dolore

L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza tra cittadini, operatori sanitari e istituzioni sulla necessità di una presa in carico efficace e umana del dolore cronico – sia di natura oncologica che non oncologica. La giornata intende inoltre sottolineare l’importanza di una rete multidisciplinare e interprofessionale, capace di creare un dialogo continuo tra medici di base, specialisti in terapia del dolore, psicologi, fisioterapisti e altri professionisti della salute.

La Prof.ssa Cinnella e il suo team – composto dal Dott. Angelo Antonio Carrideo, dalla Dott.ssa Nicoletta Di Francesco e dal Dott. Teodoro Di Foggia – ribadiscono come il dolore cronico debba essere riconosciuto come una malattia bio-psico-sociale: un fenomeno complesso che richiede risposte integrate, basate su ricerca, formazione e cura.

Un punto di riferimento a Lucera

Il Centro Hub di Terapia del Dolore del Policlinico di Foggia, attivo presso l’ospedale “Lastaria” di Lucera, rappresenta un riferimento fondamentale per tutto il territorio provinciale. Aperto dal lunedì al venerdì (tel. 0881/738449), il centro si occupa della gestione di ogni forma di dolore – acuto, cronico, benigno o maligno – offrendo anche trattamenti e procedure interventistiche.

Con “Cento Città contro il Dolore 2025”, la città di Lucera e il Policlinico di Foggia rinnovano insieme un messaggio di vicinanza e speranza: curare il dolore è un diritto, riconoscerlo è il primo passo per restituire dignità e qualità di vita a chi soffre.