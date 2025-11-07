M5S Foggia: “L’Urban Center è una vittoria per la democrazia partecipata”

Il Movimento 5 Stelle di Foggia esprime grande soddisfazione per l’istituzione dell’Urban Center cittadino, definendolo un traguardo storico per la democrazia partecipata e la trasparenza amministrativa. Dopo un percorso promosso e guidato dal Movimento attraverso la presidenza della Commissione Territorio, il Consiglio Comunale di Foggia ha approvato la nascita di questo nuovo strumento di confronto con la cittadinanza.

La prima seduta di insediamento, convocata dalla sindaca Maria Aida Tatiana Episcopo, si terrà il 28 novembre 2025 alle ore 9:30 nella Sala Consiliare di Palazzo di Città.

Secondo il Movimento 5 Stelle, l’Urban Center “non è un atto formale, ma il risultato di un lungo percorso politico e istituzionale finalizzato a costruire un dialogo stabile tra amministrazione e cittadini sui temi della pianificazione urbana e dello sviluppo sostenibile”. Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 4 giugno 2025, la proposta è divenuta realtà, dando vita a un luogo di confronto permanente, aperto e trasparente, in cui la comunità potrà contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città.

Per il M5S Foggia, l’Urban Center rappresenta il cuore pulsante delle linee programmatiche “Città della Sostenibilità 2023–2028” e un tassello essenziale per l’attuazione della Legge Regionale n. 28/2017 sulla Partecipazione e dell’Art. 43 dello Statuto comunale.

Tra gli obiettivi principali individuati dal Movimento:

promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte urbane;

alle scelte urbane; favorire il dialogo tra istituzioni, professionisti e società civile ;

; sostenere la rigenerazione urbana e la co-progettazione dei quartieri ;

; garantire la massima trasparenza sulle trasformazioni del territorio.

Il consigliere Giovanni Quarato, presidente della Commissione Ambiente e Territorio e promotore dell’iniziativa, ha dichiarato:

“L’approvazione del Regolamento dell’Urban Center è il frutto di un intenso lavoro di ascolto e confronto. Offriamo alla città uno strumento concreto per partecipare alle decisioni che la riguardano.”

Il Movimento sottolinea inoltre che il progetto è nato da una richiesta congiunta di associazioni di categoria, ordini professionali e comitati civici presentata nel luglio 2023 e non comporta alcun costo per il bilancio comunale.

Il Movimento 5 Stelle Foggia ringrazia la sindaca Episcopo per la collaborazione e la sensibilità istituzionale, riconoscendo nell’Urban Center “uno strumento di crescita democratica, inclusiva e partecipata per la città”.

“La nascita dell’Urban Center – concludono i pentastellati – non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. Vigileremo affinché resti sempre un luogo di democrazia, trasparenza e partecipazione al servizio dei cittadini.”