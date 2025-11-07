Manfredonia, Acqua di Cristo: liquami in mare e odori nauseabondi. Marasco: “Serve un intervento immediato”

Manfredonia (FG) – 7 novembre 2025.

Una grave emergenza ambientale e sanitaria è stata segnalata nelle ultime ore in località Acqua di Cristo, lungo Viale Miramare a Manfredonia. Secondo quanto denunciato dal consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo Lega Salvini Premier Puglia, dal canale sotterraneo che costeggia la zona si sarebbe verificata una fuoriuscita di liquami fognari, riversati direttamente sulla scogliera e nel mare antistante.

L’episodio, documentato da foto e video allegati alla segnalazione ufficiale, ha immediatamente destato allarme tra i residenti e tra i frequentatori del litorale. L’odore, “fortemente nauseabondo e insopportabile”, ha reso l’area inagibile, mentre l’acqua del mare appare visibilmente contaminata da reflui di origine fognaria.

La denuncia del consigliere Marasco

In una nota indirizzata al Sindaco Domenico La Marca, anche in qualità di Ufficiale Sanitario, Marasco parla di “una situazione estremamente critica, con rischi seri per la salute pubblica e per l’ecosistema costiero”.

Il consigliere chiede un intervento immediato per bloccare la perdita e procedere con la bonifica dell’area, oltre all’accertamento delle responsabilità.

“La salute dei cittadini e la tutela del mare non possono attendere — scrive Marasco — occorre bloccare subito la fuoriuscita, disinfettare l’area e avviare le analisi chimico-batteriologiche per capire l’estensione dell’inquinamento”.

Nella sua comunicazione, l’esponente della Lega sollecita anche la Capitaneria di Porto, i Carabinieri Forestali, l’ARPA Puglia e il Ministero dell’Ambiente, chiedendo che il Comune emetta un’ordinanza urgente di divieto di balneazione e di pesca nella zona.

Rischi ambientali e sanitari

Secondo quanto riportato, l’inquinamento avrebbe già raggiunto le acque marine, con possibili conseguenze per la fauna e la flora locali.

La presenza di scarichi non trattati in un tratto di costa a forte vocazione turistica, nota per la sua bellezza naturalistica, rappresenta un danno d’immagine e ambientale gravissimo per la città.

I residenti segnalano da giorni odori persistenti e colorazioni anomale dell’acqua, mentre i tecnici comunali e la Polizia Locale sarebbero stati allertati per i primi sopralluoghi.

Le richieste e le tempistiche

Nel documento, Marasco indica un vero e proprio cronoprogramma d’emergenza:

Entro 24 ore: blocco dei reflui e messa in sicurezza del canale;

Entro 48 ore: avvio della bonifica e analisi delle acque;

Entro 7 giorni: relazione pubblica sullo stato dell’emergenza e piano di prevenzione.

Il consigliere comunale chiede inoltre di informare tempestivamente la popolazione, anche attraverso i canali ufficiali del Comune, e propone la convocazione di un sopralluogo congiunto tra autorità locali, ARPA e Guardia Costiera.

Un problema ricorrente

Non è la prima volta che nella zona di Acqua di Cristo si verificano episodi di sversamento anomalo. Già in passato i residenti avevano segnalato cattivi odori e liquidi sospetti provenienti da canali sotterranei. La situazione odierna, tuttavia, sembra assumere dimensioni più gravi e diffuse, con un impatto diretto sul mare e sulla balneabilità dell’area.

In attesa di risposte

Il consigliere Marasco ha chiesto una risposta scritta entro 48 ore e la convocazione di un aggiornamento in Consiglio Comunale.

Nel frattempo, i cittadini e le associazioni ambientaliste chiedono chiarezza: chi è il responsabile di questo nuovo episodio di inquinamento e quali misure verranno adottate per evitare che accada ancora?

Foto, video e documenti ufficiali sono stati trasmessi alle autorità competenti. Si attende ora la replica del Comune di Manfredonia e l’esito delle analisi dell’ARPA Puglia.