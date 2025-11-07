Manfredonia: al via il corso di preparazione al concorso per autista/soccorritore 118

MANFREDONIA – L’associazione APS Quadrifoglio Servizio Ambulanza organizza un corso di preparazione completo per il concorso pubblico destinato alla figura di Autista/Soccorritore 118, in programma sabato 22 e domenica 23 novembre 2025.

L’iniziativa, a numero chiuso, si svolgerà tra il Palazzo dei Celestini (sabato) e il Mercato Scaloria (domenica), con il patrocinio della Città di Manfredonia, di Arlpe Puglia, Aicsse, EDM La Sicurezza Sociale e Soccorso Stradale M.A.M..

Due giornate di formazione intensiva

Il corso prevede un programma strutturato in moduli teorici, pratici e orali, per garantire ai partecipanti una preparazione completa in vista delle selezioni bandite da Sanitaservice ASL Foggia.

Le attività prenderanno il via sabato 22 novembre alle ore 9.00 con l’accreditamento dei partecipanti, seguito dai saluti del presidente di APS Quadrifoglio, Antonio Valente, e dalla presentazione dei relatori, tra cui Padre Francesco De Rienzo, il dottor Vincenzo Colapietro (ex direttore C.O. 118), il dottor Rocco Di Foggia e il dottor Giuseppe Lorusso, medico responsabile dell’associazione.



Formazione teorica e simulazioni pratiche

Durante la prima giornata, i corsisti affronteranno il modulo teorico dedicato alle norme di sicurezza, alla legislazione sanitaria, alla gestione delle comunicazioni con la centrale operativa e alla conoscenza del servizio di emergenza 118.

Nel pomeriggio, spazio invece alla preparazione per la prova orale, con esercitazioni su domande tratte dalle banche dati dei precedenti concorsi.

La seconda giornata, domenica 23 novembre, sarà invece dedicata alla formazione pratica: utilizzo della barella autocaricante, gestione dei traumi, rilevazione dei parametri vitali, tecniche di immobilizzazione, manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) e simulazioni di intervento in emergenza con ambulanza e personale sanitario.

Un investimento nella professionalità

Il corso, che include materiale didattico, coffee break, lunch break e attestato di partecipazione, rappresenta un’occasione formativa preziosa per chi aspira a entrare nel mondo dell’emergenza sanitaria.

Come sottolineano gli organizzatori, l’obiettivo è fornire non solo le competenze tecniche necessarie, ma anche la consapevolezza del ruolo sociale e umano che l’autista/soccorritore riveste ogni giorno al servizio della collettività.

Informazioni e iscrizioni

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

È possibile ottenere informazioni e iscriversi contattando:

Vincenzo: 320.75.54.743

Roberto: 339.60.74.201

oppure scrivendo a apsquadrifoglio.formazione@gmail.com